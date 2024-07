McDonald’s está oferecendo 295 novas oportunidades de trabalho - Foto: Internet

Publicado 03/07/2024 15:47

Rio - O McDonald’s está oferecendo 295 novas oportunidades de trabalho para pessoas com e sem deficiência, nos restaurantes da rede nas seguintes regiões: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Freguesia, Campo Grande, Santa Cruz, Nilópolis, Nova Iguaçu e Pavuna. Há vagas também para as regiões de Macaé, Cabo Frio, Rios das Ostras e São Pedro.

As posições são para o cargo de Atendente de Restaurante e Embaixador, os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

O McDonald's é reconhecido por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. As oportunidades contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais e gera condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

Para concorrer às vagas, os interessados devem acessar aqui e se inscrever. Há também a possibilidade de concorrer as vagas se dirigindo às seguintes unidades: McDonald’s do Barra Shooping, West Shopping e Park Shopping. No caso das unidades da Região dos Lagos, podem ligar para: (22) 99854-9918 / (22) 99836-6374 / ( 22) 99886 -4302.