Andrea Brazil coordena o projeto dos cursos de capacitação - Facebook/Reprodução

Andrea Brazil coordena o projeto dos cursos de capacitaçãoFacebook/Reprodução

Publicado 03/07/2024 12:07

A Rede Capacitrans abriu inscrições para as novas turmas de seus cursos profissionalizantes voltados para pessoas LGBTI+. Serão oferecidas 60 vagas, com média de 20 alunos e alunas por turmas: moda, imagem e gastronomia, as quais também terão o apoio do Sesc RJ. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp: (21) 96769-7747. A empreendedora Andrea Brazil, responsável pelo projeto, estará organizando os grupos para as audições, que poderão ser realizadas de forma remota ou presencial, conforme disponibilidade. Os alunos e alunas selecionados receberão transporte, alimentação e todo o material necessário. As aulas terão início em agosto, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste.

“A Capacitrans já completou cinco anos de atividades, desenvolvendo cursos de capacitação, de empreendedorismo e profissionalizante, em diversas áreas. É uma grande revolução numa afirmativa específica para pessoas trans e travestis, mas também abraçando pessoas LGBTI+, em recortes de vulnerabilidade, como raça, idade e baixa escolaridade. É um propósito que está sendo abraçado por grandes parceiros, como o Instituto Phi, que vai apoiar as próximas três turmas. Isso é um marco e uma alegria grandiosa se tratando de inclusão e da diversidade de uma forma geral. Só tenho que agradecer a todos que estão nos ajudando”, explica Andréa Brazil.