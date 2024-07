Projeto Impulsiona RJ abre 1.050 vagas de capacitação profissional gratuita em Manguinhos, Campos Elíseos e Cidade de Deus - Divulgação

Publicado 05/07/2024 16:22 | Atualizado 05/07/2024 16:24

Rio - O Impulsiona RJ, iniciativa do Senac RJ e do Sebrae Rio, abre pré-inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional em Manguinhos, Campos Elíseos e Cidade de Deus. Em sua 3ª edição, o projeto é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social do estado do Rio de Janeiro. No segundo semestre deste ano há oferta de 650 vagas, para o período de agosto até novembro deste ano, nas áreas de gastronomia, gestão, jardinagem, costura, beleza e arranjos florais. Além dessas, serão oferecidas mais 400 vagas para o primeiro semestre de 2025.

O cadastro para as vagas disponíveis é realizado entre 15 e 31 de julho de 2024, de forma presencial, no núcleo mais próximo da residência do interessado. Há oportunidade na Agência Social de Talentos (Rua Dona Isabel 106 - Bonsucesso), no Instituto Presbiteriano Álvaro Reis (Rua Edgard Werneck, 846 - Cidade de Deus) e no Lar Fabiano de Cristo - Casa de Mãe Marocas (Rua Pedro Toledo, 792 - Campos Elíseos - Duque de Caxias). O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental 1 completo. Na pré-inscrição, o candidato participa de uma entrevista de perfil socioeconômico. Em seguida, acontece a seleção e o resultado é divulgado a partir do dia 12 de agosto. Os selecionados serão acionados para agendar a entrega dos documentos e preencher a ficha de inscrição. Todos os participantes selecionados recebem ticket refeição, auxílio transporte, kit aluno e material para as aulas.



Ao longo de 18 meses, o Impulsiona RJ prevê beneficiar mais de 1 mil famílias oferecendo formação profissional voltada para empregabilidade e geração de renda por meio do empreendedorismo no setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo. A iniciativa atua nas vocações regionais, mobiliza as comunidades e contribui para o desenvolvimento local. O público-alvo são famílias em situação de vulnerabilidade social, moradores de comunidades e áreas vulneráveis do estado do Rio de Janeiro, em especial aquelas registradas no Cadastro Único do Governo Federal. Além dos cursos, o programa ainda oferece ações de cidadania.



Endereço dos Núcleos:

Manguinhos/ Complexo do Alemão

Agência Social de Talentos

Rua Dona Isabel 106 – Bonsucesso

WhatsApp | (21) 99941-3541



Cidade de Deus

Instituto Presbiteriano Álvaro Reis

Rua Edgard Werneck, 846 - Cidade de Deus - Jacarepaguá

WhatsApp | (21) 97218-7461



Campos Elíseos

Lar Fabiano de Cristo - Casa de Mãe Marocas

Rua Pedro Toledo, 792 - Campos Elíseos, Duque de Caxias

WhatsApp | (21) 97199-3200



Horário de atendimento nos Núcleos: 9h às 12h e das 13h às 16h.