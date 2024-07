Curso abordará técnicas para aumentar as vendas pela internet - Reprodução

Publicado 08/07/2024 12:41

O ambiente digital se tornou um importante ativo nos negócios de diferentes portes, mas é preciso agregar ferramentas para aperfeiçoar a atuação e desenvolver ações que buscam atrair clientes por meio das redes sociais. Para auxiliar os micro e pequenos empreendedores a conquistarem o êxito de seus negócios, o Instituto Assaí, por meio do programa Academia Assaí, em parceria com o Sebrae, realizará no dia 16 o curso online e gratuito “Dicas para se tornar um comerciante de sucesso”.Destinada a comerciantes e empresas que vendem nas redes sociais, a aula trará técnicas para criação de anúncios no Facebook, Instagram e Google Ads. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15, por meio do link