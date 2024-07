Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Divulgação

Publicado 08/07/2024 17:56

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 5.577 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.849 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Os maiores salários, que variam de cinco a sete mínimos, são oferecidos para funções de marinheiro operador de máquinas, exclusivas para PcDs, e movimentador de máquinas (ampla concorrência), todas com regime de trabalho embarcado, com experiência anterior e exigência de certificados relativos às funções. Também na região Metropolitana, existem 100 boas oportunidades para motorista de ônibus, no bairro de Anchieta, 60 para babá, em Ipanema, Jardim Botânico, Leblon e Botafogo, 15 para gerente comercial em Madureira, Méier e Vila da Penha, todos com remuneração de até R$ 4.236. As vagas destinadas a pessoas com deficiência somam 178 nessa semana, para diferentes funções e salários.

Para a cidade de Macaé, no Norte fluminense, a equipe de captação de vagas da secretaria reuniu 144 vagas, todas com pré-requisitos de Ensino Médio completo e experiência anterior. As vagas são para funções como soldador, pintor, montador de andaimes, entre outras.

Na Região Serrana, todas as 203 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis, em diferentes bairros. A média salarial varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de almoxarife, agente funerário, analista fiscal, entre outras. Para quem não possui escolaridade, mas possui experiência, existem chances para ajudante de cozinha, ladrilheiro, serralheiro e pedreiro. Já no Médio Paraíba, são oferecidas 145 oportunidades, tais como garçom, lavador de veículos, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Para quem tem experiência e habilitação como técnico em segurança do trabalho, existem vagas em Barra Mansa, com salários de R$ 4.236.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, a grande maioria (64%) das vagas captadas são do setor do Serviços e 36% do Comércio. Por nível de escolaridade, 47,4% pedem o Ensino Médio completo e 36,1% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (80%) exige experiência. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http:// http://www.rj.gov.br/trabalho/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anunciou nesta segunda-feira, 8, 1.889 postos de trabalho na cidade. No total, 251 são para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais.

Entre os detaques da semana estão 217 para cozinheiros e ajudantes de cozinha. Da Zona Sul a Campo Grande, há bares e restaurantes querendo contratar mestres-cucas.



Há ainda vagas para domésticas (81); motoristas de entrega (70); auxiliar de carregamento (60); atendente de lojas e supermercados (50); operador de supermercado (50); babás (47) e muitas outras oportunidades. Há também 20 vagas para atendentes de loja, em vários bairros da cidade.

Além das vagas de emprego, também são oferecidas esta semana oportunidades de estágio para os estudantes universitários. E, mais uma vez, o destaque vai para a gastronomia: há dez vagas para estágio nessa área. E não precisa estar formado nem ter experiência.

Também há oportunidades para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Engenharia, Informática, Farmácia, Jornalismo e Psicologia, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

1.317 vagas abertas, sendo 813 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com, sendo 813 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 46 vagas divididas entre as áreas de Administração (26), Construção Civil (5), Design (2), Direito (5), Engenharia de Produção (3), Informática (1), Marketing(2) e Produção Mecânica (2).

Em Campos há 14 oportunidades para as áreas de Administração (7), Arquitetura e Urbanismo (1), Contabilidade (1), Design (1), Direito (1), Farmácia (2) e Informática (1). Em Duque de Caxias há 9 vagas para Administração (2), Comunicação (1), Direito (4), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Macaé tem 50 vagas para Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (6), Educação Física (2), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (1), Informática (2), Marketing (6), Pedagogia (7), Química (1) e Serviço Social (1).

Já em Niterói tem 61 oportunidades divididas entre Administração (20), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (3), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (4), Marketing (3), Meio Ambiente (15), Pedagogia (9), Transportes (1) e Turismo/Lazer (1).



Nova Iguaçu tem 23 oportunidades para as áreas de Administração (10), Ciências Biológicas (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Informática (1), Marketing (2) e Pedagogia (4).



Em Nova Friburgo são 12 vagas para Administração (5), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (4) e Psicologia (1).

Em Petrópolis tem 25 vagas para as áreas de Administração (7), Comunicação (3), Contabilidade (1), Direito (5), Educação Física (4), Moda (1), Pedagogia (2) e Produção Mecânica (2).

No Rio de Janeiro 547 vagas para Administração (240), Arquitetura e Urbanismo (6), Arquivologia (1), Artes (1), Biblioteconomia (1), Biomedicina (2), Comércio Exterior (4), Comunicação (21), Construção Civil (9), Contabilidade (36), Design (9), Direito (49), Economia (5), Educação Física (10), Elétrica-Eletrônica (5), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (6), Farmácia (1), Fonoaudiologia (10), Gastronomia (7), História (1), Informática (35), Letras (12), Marketing (16), Matemática (3), Meio Ambiente (4), Museologia (2), Odontologia (1), Pedagogia (30), Produção Mecânica (4), Psicologia (2), Química (2), Serviço Social (1), Telecomunicações (3) e Turismo/Lazer (6).

Em Três Rios são apenas seis vagas para Administração (4), Construção Civil (1) e Economia (1). Já em Teresópolis são cinco vagas em Administração (2), Enfermagem (1), Farmácia (1) e Marketing (1). Resende concentra 15 vagas para Administração (8), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Pedagogia (2) e Veterinária (2).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 504 vagas. Em Barra Mansa, são três oportunidades para Aprendiz, 15 para Ensino Médio e três para Técnico em Elétrica-Eletrônica.



Em Campos, há quatro vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, quatro vagas para Técnico em Administração, uma para Técnico de Informática e uma para Técnico do Trabalho. Em Duque de Caxias, são 10 vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Macaé, são 46 vagas de Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, duas para Técnico em Logística, uma para Técnico em Publicidade e Propaganda, uma para Técnico em Saúde Bucal e apenas uma para Técnico em Segurança do Trabalho.

Em Niterói, são 13 oportunidades para Aprendiz, 26 para Ensino Médio, uma para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Informática e uma para Técnico em Mecânica.

Em Nova Friburgo, há cinco vagas para Aprendiz, quatro vagas para Ensino Médio e apenas uma para Técnico em Publicidade e Propaganda. Já em Nova Iguaçu, há 20 ofertas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Segurança do Trabalho.

Em Petrópolis, há cinco vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica. Já em Resende há cinco vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 138 vagas para Aprendiz, 65 para Ensino Médico, 19 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, 19, sete para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química, 27 para Técnico em Administração, duas para Técnico em Edificações, três para Técnico em Enfermagem, duas para Técnico em Logística, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Mecatrônica, uma para Técnico em Segurança do Trabalho e três para Técnico em Telecomunicações.



Em Três Rios são sete vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Enfermagem e uma para Técnico em Segurança do Trabalho. Em Teresópolis são apenas sete vagas para Aprendiz.

Rede de salões de beleza Walter’s

A rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur anunciou que está com 50 vagas de emprego abertas para manicures e cabeleireiros. O modelo de contratação é como PJ, com recebimento de percentual do valor do serviço oferecido. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail rh2@walterscoiffeur.com.br e whatsapp 21. 97039-7312.



Para manicure e nails designer são ao todo 28 vagas, com exigência de experiência na função, flexibilidade de horário e formação comprovada para a atividade. Já para a função de cabeleireiro, a rede conta com 22 vagas, que exigem certificado profissionalizante, experiência na função e flexibilidade de horário.



As oportunidades são para unidades localizadas em diferentes bairros, como Barra da Tijuca, Del Castilho, Sulacap, Vila Isabel, Jacarepaguá, Recreio, Ilha do Governador, Cachambi e Niterói, além das vagas da loja franqueada da rede W+ Semiram's, na Tijuca.



Os profissionais contratados terão acesso a benefícios, como parceria com cursos e faculdades, descontos em produtos, serviços, e em cursos profissionalizantes do Walter’s Academy, parceria em academias, treinamentos com marcas parceiras, entre outros.

McDonald's

O McDonald's está oferecendo 295 novas oportunidades de trabalho para pessoas com e sem deficiência, nos restaurantes da rede nas seguintes regiões: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Freguesia, Campo Grande, Santa Cruz, Nilópolis, Nova Iguaçu e Pavuna. Há vagas também para as regiões de Macaé, Cabo Frio, Rios das Ostras e São Pedro.



As posições são para o cargo de Atendente de Restaurante e Embaixador, os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.



Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Os interessados devem se candidatar por meio da plataforma de seleção on-line . Há também a possibilidade de concorrer as vagas se dirigindo às seguintes unidades: McDonald’s do Barra Shopping, West Shopping e Park Shopping. No caso das unidades da Região dos Lagos, podem ligar para: (22) 99854-9918 / (22) 99836-6374 / ( 22) 99886 -4302.

Grupo Patrimar

O Grupo Patrimar — construtora e incorporadora mineira — está com oportunidades de emprego para os interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores no Rio de Janeiro.

São sete vagas disponíveis para quem deseja trabalhar na capital fluminense e em Niterói. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs)

As vagas são para estágio em arquitetura, auxiliar administrativo em obra, auxiliar de relacionamento com cliente, estágio em engenharia civil, analista de produto e corretor de imóveis. Os interessados devem se inscrever por meio da plataforma de vagas da empresa

As vagas de carteira assinada possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como vale alimentação/refeição, Welhub, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), plano de saúde, universidade corporativa, entre outros. Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio.

Drogaria Venancio

A Drogaria Venancio está em busca de novos funcionários para preencher 168 vagas. Há oportunidades para os cargos de atendente de loja, auxiliar de serviços gerais, balconista de remédios, conferente, fiscal de loja e operador de caixa. As vagas são para lojas em diversos bairros da cidade e também para o município de Niterói.



Entre os benefícios oferecidos estão convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio alimentação, benefícios Sesc, entre outros.

Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site https://drogariavenancio.abler.com.br/ . As vagas são atualizadas semanalmente também na página da empresa no Linkedin.

Programa Trainee da Allos

A ALLOS, plataforma completa de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil, anuncia a abertura das inscrições e processo seletivo para o Programa Trainee Allos 2024. Os interessados em uma das oportunidades devem se inscrever até o dia 7 de agosto, pelo Portal de Carreiras da Companhia . Os candidatos precisam ter se formado a partir de julho de 2022 ou ter previsão de formatura até julho de 2024.

O Trainee tem duração de dois anos e dá a oportunidade aos selecionados de trabalharem em áreas estratégicas do negócio e shoppings da empresa, o que ajuda a formar profissionais com visão completa do mercado. Ao longo do programa, os trainees serão acompanhados por gestores dessas áreas com orientações de carreira valiosas que vão apoiá-los no processo de desenvolvimento profissional.



Os novos talentos terão remuneração atrativa e compatível com o mercado, além de benefícios somados à remuneração tais como vale refeição e alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Galena (benefício educacional) Programa de Qualidade de Vida (incluindo Wellhub, day off aniversário, serviço de apoio psicossocial), plataforma interna de aprendizagem e bônus anual.

O processo seletivo envolve testes, entrevistas e dinâmicas on-line, e um encontro presencial com os finalistas para a discussão e apresentação de um case de negócio em setembro. Os candidatos selecionados serão admitidos em outubro. Os custos com deslocamento, hospedagem e alimentação para as etapas citadas não são custeados pela empresa.

São Francisco de Itabapoana

O Balcão de Emprego de São Francisco de Itabapoana (SFI), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH), está anunciando duas vagas sem necessidade de experiência: uma de perfumista do sexo feminino e a outra de caixa para ambos os sexos. As oportunidades são para trabalhar no município, na FarmaJus (antiga Drogaria do Juscelino).



Os interessados devem enviar currículo para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br ou ainda entregá-lo na sede da SMTDH, situada na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no período das 8h às 17h.