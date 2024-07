Eeveto também abordará como produzir e compartilhar conteúdo relevante - Divulgação

Publicado 09/07/2024 08:37 | Atualizado 09/07/2024 08:38

Rio - Um workshop gratuito vai ensinar estudantes nesta quarta-feira, 10, a se destacarem no LinkedIn, uma plataforma de mídia social focada em negócios e trabalho. O evento, com atividades on-line, ainda vai oferecer mais de mil oportunidades de estágio, trainee e emprego.

A iniciativa tem como objetivo ensinar os estudantes a otimizar seus perfis na rede social e utilizar a plataforma de forma estratégica, ampliando suas oportunidades de networking e visibilidade profissional. Os interessados podem se inscrever on-line

A mentora de carreira e recolocação Cris Moutella será responsável por conduzir o treinamento. Com mais de 120 mil seguidores, Cris é uma influenciadora do LinkedIn e foi indicada ao Prêmio iBest 2024 na categoria.

Na ocasião serão esclarecidos diversos tópicos que frequentemente geram dúvidas entre os usuários da plataforma. Entre os principais assuntos abordados, destacam-se as melhores práticas para a criação de um perfil atraente e otimizado, que possa chamar a atenção de recrutadores e potenciais parceiros de negócios.

Além disso, serão discutidas estratégias eficazes para o networking digital, incluindo como conectar-se de maneira significativa com outros profissionais e expandir sua rede de contatos. O workshop também abordará como produzir e compartilhar conteúdo relevante, potencializando o engajamento e a visibilidade no feed. Outro ponto importante será a utilização de palavras-chave e habilidades no perfil, para melhorar a encontrabilidade em buscas.

Em paralelo, serão oferecidas mais de mil vagas de emprego por grandes empresas, entre elas: Brasil Center Comunicações, Caderno Nacional, Cia de Talentos, Ciee Rio, Granado|Phebo, Grupo Cataratas, Grupo Fleury, Huawei Brasil, ILOS, Saint-Gobain, Santander e Visagio.

Idealizado pela Vero Solutions, o Emprega Processos Seletivos conta com um ambiente exclusivo com conteúdos voltados para a preparação em processos seletivos e desenvolvimento profissional do candidato. O participante também encontrará orientações sobre como se comportar em entrevistas de emprego ou como preparar um pitch de sucesso.

Além de entender como desenvolver suas competências e demonstrá-las nos processos seletivos, o participante ainda receberá um certificado com horas complementares, participará do sorteio de prêmios e concorrerá às vagas exclusivas e limitadas das mentorias em grupo que ocorrerão na última semana de julho.

Serviço

- "LinkedIn: sua porta de entrada para o sucesso profissional"

- Data: 10 de julho de 2024

- Horário: 16h

- Inscrição: https://bit.ly/3xySeXW