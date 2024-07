Brasil tem taxa de analfabetismo de 7% - Marcello Casas Jr/Agência Brasil

Brasil tem taxa de analfabetismo de 7%Marcello Casas Jr/Agência Brasil

Publicado 11/07/2024 13:52

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Universidade Estácio, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2024. O programa é gratuito e inclui todo o material didático necessário. Além disso, a iniciativa agora contempla dois módulos, permitindo que os alfabetizandos possam fortalecer ainda mais os conhecimentos adquiridos. As inscrições para o segundo semestre podem ser realizadas até o dia 31.



A edição do primeiro semestre de 2024 marcou a ampliação do programa, que agora contempla uma nova etapa educacional, em que os estudantes têm a oportunidade de exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita.