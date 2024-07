O interessado em se inscrever nos cursos deve buscar a carta de encaminhamento na Central do Trabalhador - SMTE/Divulgação

Publicado 10/07/2024 11:11

As sete Centrais do Trabalhador estão com inscrições abertas para diversos cursos em parceria com o Senai. Ainda há vagas gratuitas, que são limitadas, e alguns dos cursos começam já este mês. As matrículas do curso de assistente de operações em logística, no Senai de Vila Isabel, encerram-se nesta quarta-feira, 10, e as aulas começam na segunda-feira, 15, com duração até 13/09. O curso de mecânico em motocicleta, no Senai de Jacarepaguá, começa no dia 5 de agosto e vai até 26 de novembro, de 18h às 22h.



Para se candidatar a um dos cursos, realizados nos turnos da manhã, tarde e noite, é preciso pegar a carta de encaminhamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em uma Central do Trabalhador e se dirigir à unidade do Senai onde acontecerá o curso para matricular-se. O documento não garante a reserva de vaga. As matrículas são efetivadas por ordem de chegada na unidade do Senai. Além da carta, candidatos devem levar ainda identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.



As Centrais do Trabalhador estão localizadas nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam das 8h às 16h.



Cursos e número de vagas



- Editor de vídeo – 19;

- Operador de áudio – 17;

- Operador de câmera – 17;

- Operador de sistemas computacionais em rede – 18;

- Programador Back-End – 5;

- Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização – 7;

- Mecânico de motor ciclo otto – 19;

- Desenvolvedor de conteúdo para YouTube – 18;

- Eletricista de automóveis – 20;

- Eletricista de obras – 15;

- Eletricista de obras – 20;

- Instalador de sistemas drywall – 7;

- Mecânico de motocicletas – 14;

- Calceteiro de pavimentos intertravados – 19;

- Aplicador de revestimentos cerâmicos – 19;

- Soldador de aço carbono eletrodo revestido 6 G – 1;

- Pintor de edificações – 20;

- Pedreiro de alvenaria estrutural – 20;

- Pedreiro de alvenaria de vedação – 20

- Almoxarife – 25.