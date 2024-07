Curso do Ibmec será ministrado no formato de videoaulas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/07/2024 12:29

A importância da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho moderno é inegável, e a velocidade com que as empresas estão adotando essa tecnologia é impressionante. Em resposta a essa demanda crescente, o Ibmec está lançando a websérie "Carreira Exponenc[I.A.]L", composta por quatro videoaulas on-line e gratuitas, que acontecerão entre segunda-feira, 15, e sexta, 22. O curso é destinado a pessoas que possuem graduação completa e oferece um certificado de participação ao final.

O objetivo principal da websérie é desmistificar a Inteligência Artificial e mostrar como qualquer pessoa pode utilizá-la para alavancar sua carreira profissional. A iniciativa visa educar e capacitar os participantes para que possam aproveitar ao máximo as oportunidades que a IA proporciona no ambiente corporativo.

De acordo com um estudo da IBM de 2022, 41% das empresas no Brasil já implementaram ativamente a IA em seus negócios. Além disso, CEOs entrevistados pela McKinsey afirmam que 75% acreditam que a IA é capaz de criar uma vantagem competitiva significativa em comparação com os concorrentes. A expectativa é que, até 2026, 80% das empresas incorporem a Inteligência Artificial Generativa em seus processos de negócios.

Mentoria de Alta Qualidade

Os participantes da websérie terão a oportunidade de aprender com o mentor Ricardo Tiecher, diretor de Inovação e Aceleração de IA na Yduqs. Tiecher é doutor em Administração de Empresas pela PUC e possui especialização em Ciências Avançadas de Engenharia pela Universidade de Berkeley, na Califórnia.