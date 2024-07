Realização de obras impacta diretamente a geração de empregos na Região Metropolitana - Rafaella Cassiano/Divulgação

Realização de obras impacta diretamente a geração de empregos na Região MetropolitanaRafaella Cassiano/Divulgação

Publicado 11/07/2024 16:21

As obras executadas pelo Estado, por meio da Secretaria das Cidades em conjunto com municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, geram mais de 1,5 mil empregos diretos e indiretos. Os dados são da própria pasta com informações das empresas responsáveis pelas intervenções em infraestrutura nas cidades de Itaboraí, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu e Mesquita.



O investimento na região ultrapassa a marca de R$1 bilhão, o que permitiu a criação de mais de 167 mil empregos em 12 meses.

"Além de darmos empregos a essas pessoas, ainda aquecemos a economia local, prestando um serviço de qualidade e que vai mudar a realidade daquelas pessoas. Só nessa região são mais de R$1 bilhão em investimentos de infraestrutura. É o próprio morador trabalhando no local onde mora e que vai usufruir das melhorias", explica o secretário das Cidades, Douglas Ruas.



Levantamento feito pelo governo do Estado, levando em consideração dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que entre junho de 2023 e maio deste ano foram criadas 167.186 vagas de empregos com carteira assinada no Rio de Janeiro.