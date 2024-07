BAT está com inscrições para seu programa de trainee até o dia 26 - Freepik

BAT está com inscrições para seu programa de trainee até o dia 26Freepik

Publicado 16/07/2024 13:13

A BAT Brasil, maior fabricante de cigarro do País, prorrogou as inscrições para o Global Graduate, programa de trainee da companhia. O salário inicial oferecido é de R$ 10 mil e as inscrições ficarão abertas até dia 26. As vagas disponíveis são distribuídas para as áreas de operações, marketing, agronegócio, RH, TI e finanças. A previsão de entrada dos selecionados é em outubro deste ano.

Com 18 vagas disponíveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul e Uberlândia, o Programa Global Graduate é reconhecido por oferecer uma oportunidade de crescimento acelerado em uma das maiores empresas do país. Com a oportunidade de se desafiar desde o primeiro dia, ao longo de 18 meses, os participantes passam por uma jornada de desenvolvimento com foco em liderança e concluem o processo já contratados em cargos gerenciais. Oito em cada dez participantes são efetivados ao final do programa.

Experiência internacional

A programação ainda conta com mentoria individual com líderes seniores. Como parte do programa, os profissionais participarão do Global Grad Academy, um treinamento intensivo de uma semana na Inglaterra, com foco no desenvolvimento da próxima geração de líderes diversos e na aceleração do desenvolvimento de habilidades de liderança comercial.

“Nosso objetivo é formar a nova geração de líderes da BAT. Buscamos pessoas talentosas, diversas, empoderadas, responsáveis, com paixão para vencer e que queiram construir um amanhã melhor, juntos. O programa é uma ótima oportunidade para jovens que desejam desenvolver a carreira em uma grande empresa global, com participação em projetos que desafiem o crescimento profissional e que contribuam para a evolução do nosso negócio”, Monique Stony, Diretora de RH da multinacional.

Para participar do programa, os interessados devem ter três anos de formação (graduados entre julho de 2021 a julho de 2024), possuir inglês fluente, fortes habilidades de liderança e comunicação, mobilidade total para viver em outras regiões do país e conhecimentos avançados no pacote office.

Este ano, a seleção será composta por seis etapas: aplicação da vaga com perguntas sobre requisitos, teste online de lógica (Pymetrics), entrevista por telefone, dinâmicas em grupo com etapa em inglês, prova de inglês e entrevista final.