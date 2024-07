Maior parte das oportunidades disponíveis são de empregos com carteira assinada - Reprodução

Publicado 15/07/2024 18:26

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 9473 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulga 2.225 vagas de emprego e estágio no Rio de Janeiro. A maioria das vagas está na Região Metropolitana, com salários que chegam a R$ 8.472



Também há oportunidades nas regiões Norte, Médio Paraíba e Serrana, através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



A maioria das vagas de emprego está localizada na Região Metropolitana, onde há excelentes oportunidades para babá, gerente comercial, marceneiro e técnico de contabilidade, com salários de dois a três mínimos (R$ 2.824 a R$ 4.236), espalhados por diferentes bairros do município do Rio de Janeiro. A mesma região, mais especificamente na cidade de Nova Iguaçu, tem ainda oportunidades com remuneração até R$ 8.472, tais como para gerente de supermercados, que exigem Ensino Médio completo e experiência anterior. No mesmo município, são oferecidas três chances para quem é formado em Nutrição e possui experiência. Para essas vagas, o salário oferecido é de até R$ 5.648. Também nessa região existem 254 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), tais como ajudante de cozinha, assistente administrativo, pedreiro, eletricista, entre outras.



No Norte Fluminense, em Macaé, a equipe de captação de vagas da secretaria reuniu 169 vagas, todas com pré-requisitos de Ensino Médio completo e experiência anterior. As vagas são para funções como soldador, pintor, montador de andaimes, entre outras. Os interessados devem procurar o posto Sine de Maricá (Rua Carlos Rangel, 51, Centro).



No Médio Paraíba foram captadas 151 vagas com remunerações de até dois salários mínimos (R$ 2.824) como as para motorista de caminhão (Volta Redonda), auxiliar de computador (Barra Mansa), cozinheiro (Itatiaia) e trabalhador rural (Valença). Também há vaga para técnico de segurança do trabalho em Barra Mansa, com salários de R$ 4.236,



Já as 262 vagas da Região Serrana estão concentradas na cidade de Teresópolis. Algumas exigem o Ensino Médio completo, como as de operador de caixa, servente de obras e recepcionista, e outras, como as pedreiro, padeiro e marceneiro, não requerem escolaridade.







É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 66,2% das vagas captadas são do setor de Serviços e 33,8%, do comércio. Por nível de escolaridade exigida, 52,3% das oportunidades ofertadas nessa semana pedem Ensino Médio completo e 25,8%, o Ensino Fundamental completo. Quanto aos salários oferecidos, 60,8% das vagas oferecem até dois salários mínimos (R$ 2.824) e 24,5% até um salário mínimo (R$ 1.412). E em relação à experiência, a grande maioria (86,7%) das vagas pedem experiência.É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 767 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (97), ciências contábeis (43) e comunicação social (12). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 62 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 60 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 147 vagas. Sendo técnico em administração (49) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 19 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (17) e superior (1).

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 1.886 postos de trabalho na cidade. No total, 373 são para pessoas com deficiência, com, cem vagas de operador de vendas em lojas no Rio e Grande Rio.

Entre os destaques da semana estão seis vagas para trabalhar como perfumista em Campo Grande e na Barra da Tijuca. Mas é necessário ter ensino médio completo e seis meses de experiência. E há 94 vagas para açougueiro, auxiliar ou encarregado.

Nesta semana há também vagas para cozinheiros (75); domésticas (74); atendente de lojas e supermercados (65); motorista de entregas (50); babás (44); nutricionista (20) e muitas outras oportunidades. Para quem está em busca de empregos verdes, há cinco vagas para instalador fotovoltaico na Ilha do Governador.

Além das vagas de emprego, também são oferecidas esta semana oportunidades de estágio para os estudantes universitários. Entre os destaques estão as vagas para trabalhar com gastronomia na Barra da Tijuca. E não precisa estar formado nem ter experiência.

Também há oportunidades para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Engenharia, Farmácia, Jornalismo e Psicologia, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.707 vagas abertas, sendo 1.083 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 39 vagas divididas entre as áreas de Administração (20), Ciências Contábeis (3), Design Gráfico (1), Direito (6), Engenharia Civil (5), Engenharia de Produção (2), Informática (1) e Marketing (3).



Em Campos há 14 oportunidades para as áreas de Administração (5), Arquitetura e Urbanismo (1), Ciências Contábeis (2), Design Gráfico (1), Direito (2), Farmácia (1) e Pedagogia (2). Em Duque de Caixias tem 18 vagas para Administração (3), Direito (12), Engenharia de Produção (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé tem 52 vagas para Administração (19), Arquitetura e Urbanismo (2), Ciência da Computação (1), Ciências Contábeis (1), Comunicação Social (3), Direito (2), Educação Física (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia Química (1), Marketing (7), Pedagogia (7) e Serviço Social (6).



Já em Niterói tem 75 oportunidades divididas entre Administração (35), Arquitetura e Urbanismo (3), Ciências Contábeis (2), Comunicação Social (3), Direito (12), Engenharia Civil (2), Letras (1), Marketing (4) e Pedagogia (13).



Nova Friburgo tem 19 oportunidades para as áreas de Administração (5), Ciências Contábeis (2), Direito (6), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (4), Propaganda e Marketing (1), Psicologia (1) e Sistemas de Informação (1).



Em Nova Iguaçu são 43 vagas para Administração (17), Biologia (1), Ciência da Computação (2), Ciências Contábeis (1), Comunicação Social (1), Direito (1), Engenharia Ambiental (2), Engenharia Civil (9), Engenharia Mecânica (1), Fisioterapia (1), Geologia (1), Marketing (4), Pedagogia (2).



Em Petrópolis tem 37 vagas para as áreas de Administração (11), Análise de Sistemas (1), Artes (2), Comunicação Social (2), Design Gráfico (1), Direito (5), Educação Física (6), Engenharia Aeronáutica (1), Engenharia de Produção (2), Geografia (1), Marketing (3), Pedagogia (2).

No Rio de Janeiro 732 vagas para Administração (379), Análise de Sistemas (8), Arquitetura e Urbanismo (6), Arquivologia (11), Biblioteconomia (40, Biologia (1), Biomedicina (3), Ciência da Computação (26), Ciências Contábeis (51), Ciências Econômicas (5), Comércio Exterior (2), Comunicação Social (27), Desenho Industrial (2), Design Gráfico (10), Direito (46), Educação Artística (2), Educação Física (14), Engenharia Ambiental (3), Engenharia Civil (17), Engenharia de Produção (5), Engenharia de Telecomunicações (3), Engenharia Elétrica (5), Engenharia Eletrônica (1), Engenharia Mecânica (3), Engenharia Naval (1), Engenharia Química (2), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (13), Gastronomia (8), Geografia (2), Geologia (1), História (1), História da Arte (1), Letras (12), Logística (1), Marketing (7), Matemática (4), Museologia (1), Música (1), Nutrição (1), Odontologia (1), Pedagogia (32), Produção Audiovisual (1), Propaganda e Marketing (2), Psicologia (4), Redes de Computadores (2), Relações Internacionais (2), Serviço Social (1), Sistemas de Informação (6), Terapia Ocupacional (2) e Turismo (4).



Em Três Rios são apenas seis vagas para Administração (3), Engenharia Civil (1) e Ciências Econômicas (1). Já em Teresópolis são cinco vagas em Administração (4), Enfermagem (1), Farmácia (1) e Marketing (1). Resende concentra 21 vagas para Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Pedagogia (2), Veterinária (2) e Marketing (1).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 624 vagas. Em Barra Mansa, são 12 oportunidades para Aprendiz, 16 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Administração.



Em Campos, há nove vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, duas vagas para Técnico em Administração, uma para Técnico de Informática e uma para Técnico de Enfermagem. Em Duque de Caxias, são 11 vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Química.

Em Macaé, são 55 vagas de Aprendiz, 14 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração, uma para Técnico em Gestão de Vendas, duas para Técnico em Logística, uma para Técnico em Propaganda e Marketing, uma para Técnico em Saúde Bucal e uma para Técnico em Segurança do Trabalho.



Em Niterói, são 28 oportunidades para Aprendiz, 29 para Ensino Médio, uma para Técnico em Informática. Em Nova Friburgo, há apenas cinco vagas para Aprendiz e quatro vagas para Ensino Médio.

Já em Nova Iguaçu, há 26 vagas para Aprendiz, cinco vagas para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, duas para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Segurança do Trabalho.

Em Petrópolis, há sete vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Eletrônica. Já em Resende há seis vagas para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 147 vagas para Aprendiz, 104 para Ensino Médico, 34 Técnico em Administração, uma para Técnico em Contabilidade, uma para Técnico em Edificações, 15 Técnico em Eletrônica, três Técnico em Enfermagem, sete vagas para Técnico em Informática, três para Técnico em Logística, cinco vagas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Química, quatro para Técnico em Segurança do Trabalho e três para Técnico em Telecomunicações.



Em Três Rios são seis vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Enfermagem e uma para Técnico em Construção Civil. Em Teresópolis são apenas sete vagas para Aprendiz.

Avalara

A Avalara está com 50 vagas abertas nas áreas de Desenvolvimento de Software e Infraestrutura. As oportunidades incluem cargos júnior, pleno, sênior e gerência, todas em regime CLT e 100% remotas. A empresa oferece ajuda de custo para internet, computadores e telas extras, além de acesso gratuito à plataforma Udemy e um Programa de Assistência ao Empregado.



Além das vagas de Tecnologia, o setor de Marketing também está recrutando para níveis de coordenação e gerência. Os interessados podem visualizar e se inscrever nas vagas pelo site de Carreiras da Avalara Global, filtrando pela localização "Brazil".



A Avalara realizará eventos de recrutamento presenciais e virtuais para entrevistar candidatos em várias cidades brasileiras. Detalhes sobre datas e locais dos próximos eventos podem ser encontrados nas redes sociais da Avalara Brasil.

Programa de Estágio da TIM

Restam poucos dias para se inscrever no Programa de Estágio 2024 da TIM. A operadora encerra na sexta-feira, 19, o prazo para a seleção de seus novos talentos, os "Super Estags". Ao todo, são 145 vagas para as áreas de tecnologia, análise de dados, gestão corporativa, engenharias, finanças e negócios, com oportunidades para diferentes regiões do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro.



O modelo de trabalho na TIM é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana. Para maximizar oportunidades de aprendizagem dos estagiários é prevista a flexibilização de até quatro dias presenciais, com acompanhamento de tutor, e uma jornada de aprendizagem customizada para o desenvolvimento de competências específicas das áreas de atuação, habilidades digitais e comportamentais.



As bolsas têm valores entre R$ 1.530 e R$ 1.700 e os selecionados contarão ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação e/ou refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, curso de Inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário, dentre outros.



O Programa de Estágio da TIM foi reformulado em 2020, quando reforçou a premissa de valorização da diversidade, flexibilizando os critérios de elegibilidade como por exemplo restrição de idade, curso e instituição de ensino. Por isso, as únicas exigências são: estar cursando o nível superior e ter a previsão de formatura a partir de junho de 2026.



O processo de dinâmicas e entrevistas, mais uma vez, será "gamificado", com o intuito de proporcionar uma experiência mais fluida e dinâmica tanto para as pessoas inscritas quanto para aquelas que farão a seleção. Dentre as novidades, está a oferta de materiais exclusivos, segmentados por área, para que os candidatos se preparem melhor para as etapas.

Os interessados devem ser inscrever no site https://tim.academiadouniversitario.com.br

VIVO

A Vivo está com mais de 50 vagas abertas para seu Programa Mulheres de Fibra, focado em aumentar a presença feminina em funções técnicas. As oportunidades estão disponíveis em nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia.





As candidatas selecionadas atuarão em manutenção, reparo e instalação de serviços nas residências dos clientes. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e CNH categoria B ativa e definitiva.



A empresa realizará uma feira de recrutamento online no dia 25 de julho para apresentar os benefícios e as oportunidades do programa. Interessadas podem se inscrever pelo

Para o Rio de Janeiro, 7 vagas estão disponíveis.

A Vivo também disponibiliza 250 vagas para Jovem Aprendiz em 22 estados brasileiros, sendo 29 destinadas ao estado do Rio de Janeiro. O processo seletivo será totalmente digital e aberto a jovens entre 16 e 21 anos, matriculados ou formados no ensino médio. As inscrições vão até 15 de agosto, e os selecionados receberão salário compatível com o mercado e benefícios como assistência médica e linha funcional.

Rede Incluir

O Instituto Rede Incluir oferece 120 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Fundamental e Ensino Médio completo, com e sem experiência.

As oportunidades são para trabalhar nas cidades de Angra, Campos, Itaperuna, Macaé, Realengo, São Pedro, Teresópolis, Rio capital, Volta Redonda, Resende, Campo Grande e Zona Norte.

Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o e-mail, recrutamento@redeincluir.com.br

As vagas disponíveis são: Técnico de Manutenção, Auxiliar em Hidráulica, Auxiliar de Mecânica, Auxiliar de Elétrica, Encarregado de Frente de Loja, Operador de Loja (Estoque), Operador de Loja (Mercearia), Encarregado de Perecíveis, Ajudante de Cozinha, Operador de Caixa, Operador de Perecíveis, Ajudante de Açougue, Operador de Prevenção de Perdas, Operador de Estacionamento, Operador de Empilhadeira, Manobrista, Auxiliar de Logística, Motorista de Bitrem, Motorista de Distribuição, Motorista de Van, Motorista, Auxiliar Administrativo, Assistente de Logística, Auxiliar de Serviços Gerais, Maqueiro, Enfermeiro, Auxiliar, de Farmácia e Técnico em Enfermagem.

McDonald's

O McDonald's está oferecendo 295 novas oportunidades de trabalho para pessoas com e sem deficiência, nos restaurantes da rede nas seguintes regiões: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Freguesia, Campo Grande, Santa Cruz, Nilópolis, Nova Iguaçu e Pavuna. Há vagas também para as regiões de Macaé, Cabo Frio, Rios das Ostras e São Pedro.



As posições são para o cargo de Atendente de Restaurante e Embaixador, os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.



Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Os interessados devem se candidatar por meio da plataforma de seleção on-line. Há também a possibilidade de concorrer as vagas se dirigindo às seguintes unidades: McDonald’s do Barra Shopping, West Shopping e Park Shopping. No caso das unidades da Região dos Lagos, podem ligar para: (22) 99854-9918 / (22) 99836-6374 / ( 22) 99886 -4302.

Light





A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição/Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Treinamentos especializados, Convênios com empresas Parceiras, além de Plano de Saúde e Odontológico.



A Light, distribuidora de energia com atuação no Estado, abriu processo seletivo para a contratação de 182 eletricistas de rede área. As vagas disponíveis são para atuação no Rio de Janeiro e na região do Vale do Paraíba, no Sul Fluminense.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição/Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Treinamentos especializados, Convênios com empresas Parceiras, além de Plano de Saúde e Odontológico.

Os requisitos necessários são ensino médio completo, curso de eletricista e carteira de habilitação categoria B. Para se candidatar às vagas, os interessados devem se inscrever no portal da empresa

Portal Sólides