O estágio no MPF combina atividades presenciais e on-lineAgência Brasil

Publicado 16/07/2024 17:23

Estudantes de graduação e pós-graduação interessados em estagiar no Ministério Público Federal (MPF) já podem se inscrever no processo seletivo nacional, que formará cadastro de reserva em quase todos os estados, inclusive no Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas até 18 de agosto. Na capital fluminense, os candidatos podem se inscrever para a Procuradoria Regional da República da 2ª Região (PRR2) ou para a Procuradoria da República no Rio de Janeiro (PR/RJ), que atuam, respectivamente, na 2ª e na 1ª instâncias da Justiça Federal. No restante do estado, é possível se candidatar a oportunidades em sete Procuradorias da República Municipais que aderiram ao processo seletivo: Angra, Campos do Goytacazes, Macaé, Niterói, Petrópolis, Resende e Volta Redonda.

Para se inscrever para qualquer unidade do Rio de Janeiro, o candidato deve acessar este link . A inscrição abrange duas etapas: a pré-inscrição e a confirmação da inscrição, ambas on-line. Na segunda fase, o candidato deve validar sua inscrição a partir do envio, via e-mail, da documentação listada no edital. Os estudantes com inscrições confirmadas receberão, até 72 horas antes da data das provas, um link para acessar a plataforma de aplicação das provas.

Para efetuar a inscrição, é necessário estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com a unidade do MPF onde o candidato deseja concorrer (ver lista completa no edital). Estudantes cursando o último semestre da graduação não são admitidos no estágio. Há 10% de vagas reservadas para minorias étnico-raciais, pessoas transgênero e com deficiência, seguindo os sistemas de cotas em prol da diversidade e da inclusão no MPF

As provas objetivas serão aplicadas on-line e estão previstas para o dia 1º de setembro. O horário ainda será definido e divulgado na página da seleção da unidade referente à inscrição. Há também, em alguns editais, previsão de uma segunda fase de avaliação, com prova subjetiva ou avaliação do coeficiente de rendimento de caráter classificatório.

Carga horária, bolsa e benefícios

A jornada semanal é de 20 horas, com a possibilidade de atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto. O valor da bolsa é de R$ 1.027,82 (graduação), R$ 621,32 (técnico em TI) e R$ 2.055,65 (pós-graduação em Direito). Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte (R$ 11,58 por dia de estágio presencial) e um seguro contra acidentes pessoais. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Fases da seleção

O processo seletivo será composto das seguintes etapas:

a) Pré-inscrição, via internet;

b) Confirmação da inscrição, de caráter eliminatório, via e-mail; e

c) Prova objetiva on-line para todos os cursos, de caráter eliminatório e classificatório, e, em alguns casos, posterior prova subjetiva ou avaliação de coeficiente de rendimento.

Procuradoria Regional da República da 2ª Região

Cursos: Direito (graduação e pós-graduação), Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Engenharia Civil, Tecnologia da Informação/Suporte (nível superior), Tecnologia da Informação/Técnico (nível técnico)