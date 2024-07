QuintoAndar abre inscrições para capacitação gratuita de pessoas com deficiência - Pixabay

Publicado 18/07/2024 15:37 | Atualizado 18/07/2024 15:42

A QuintoAndar, plataforma de venda e aluguel de imóveis, está com inscrições abertas até o dia 14 de agosto para o programa Prisma , o primeiro da empresa de apoio a pessoas com deficiência para ingressarem no mercado de trabalho. A iniciativa é gratuita e conta com 80 vagas.

O curso tem início ainda em agosto, com duração de três meses, e tem como foco a capacitação em habilidades corporativas essenciais, socioemocionais e técnicas. As aulas serão online e com duração de duas horas por dia, cinco vezes na semana.



Os participantes receberão uma bolsa auxílio de R$ 600 mensais durante o programa, caso tenham o mínimo de 75% de frequência comprovada. Além disso, os integrantes que mais se destacarem serão convidados para participar de processo seletivo para vagas na companhia. Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo, residir na Grande São Paulo ou estar disponíveis para trabalhar em um modelo híbrido, e estarem em posse de laudo médico que comprove ser pessoa com deficiência ou reabilitado do INSS.



O conteúdo será voltado para que os participantes estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho, com aulas de português, matemática, atendimento ao cliente, ferramentas básicas da rotina administrativa (Google Workspace), storytelling e pitch para entrevistas de emprego, autoestima e autoconfiança, além de conteúdos sobre as rotinas das áreas de atendimento, serviços e suporte do Grupo QuintoAndar, que devem receber os participantes que venham a ser contratados. O curso será liderado pela Alicerce, organização de impacto social que traz para o Brasil os conceitos mais inovadores e eficientes em educação do mundo.