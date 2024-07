Prova para novo concurso dos Correios será aplicada em 13 de outubro - Marcos Oliveira - Agência Senado

Publicado 23/07/2024 13:54 | Atualizado 23/07/2024 13:55

Os Correios publicaram nesta terça-feira (23) o edital de abertura do concurso para preencher 33 vagas na área de medicina e segurança do trabalho. Os salários iniciais variam entre R$ 3.672 e R$ 6.872, dependendo do cargo. A prova será aplicada em 13 de outubro.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), entre 6 de agosto a 8 de setembro de 2024, e o valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para todos os cargos. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

Estarão a disposição as seguintes vagas:

- Técnico em segurança do trabalho júnior (R$ 3.672,84 - 8 horas diárias e 220 horas mensais)

- Enfermeiro do trabalho júnior (R$ 6.583,54 - 6 horas diárias e 180 horas mensais)

- Engenheiro de segurança do trabalho júnior (R$ 6.872,48 - 6 horas diárias e 180 horas mensais)

- Médico do trabalho júnior (R$ 6.872,48 - 4 horas diárias e 120 horas mensais)

Os candidatos terão que passar por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A fase seguinte será composta por uma análise de perfil profissional e comprovação de requisitos. Os aprovados precisarão realizar exames médicos admissionais. A divulgação do resultado final será em 20 de novembro.