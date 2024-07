Interessados devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto - Divulgação/CIEE

Publicado 23/07/2024 07:54

O MetrôRio, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Rio), vai realizar um mutirão especial de férias de atendimento para cadastrar estudantes para vagas de estágio e aprendizagem. A oferta é de 2.026 oportunidades para jovens de diversas áreas. A ação é gratuita e acontece nesta quarta-feira, 24, e quinta-feira, 25, na estação Carioca/Centro, das 7h às 15h, no mezanino do acesso B (Avenida Chile).

Os interessados devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto. Além das vagas de estágio e aprendizagem haverá orientações sobre como produzir um bom currículo e se preparar para entrevistas de emprego. Quem preferir já pode agilizar o processo e baixar o app do CIEE para fazer o cadastro e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas.

Podem participar estudantes de qualquer área de formação a partir do segundo período da faculdade, pessoas com deficiência e jovem aprendiz.

O objetivo da ação é conectar os estudantes ao mundo do trabalho, especialmente durante esse período de férias, quando o número de vagas aumenta significativamente devido às reposições nas empresas, já que muitos estudantes se formam nessa época do ano.

"Por incrível que pareça, esse é um bom momento para os estudantes que buscam entrar para o mundo do trabalho. Por conta do fim dos contratos nessa época, há um aumento do número de vagas durante o mês. Por mais que pareça que, por ser férias, está tudo parado, o mês de julho representa muitas oportunidades que vão acabar se concretizando em agosto. Então, dá para descansar a cabeça, relaxar, se inscrever no mutirão, garantir a sua vaga e dar um passo importante na carreira", pontua o CEO do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola.



A ação também celebra os 60 anos do CIEE Rio. Os cursos de administração, pedagogia, contabilidade, marketing, direito, construção civil, tecnologia da informação, jornalismo e educação física tem maior quantidade de vagas. A ação é gratuita e a previsão é realizar mais de 1.500 atendimentos nos dois dias.

É essencial deixar o perfil o mais completo possível, com todas as informações complementares como, por exemplo, se fala línguas estrangeiras, como está seu Word, Excel, Power Point.

Serviço:

- Mutirão do CIEE Rio na estação Carioca/Centro do MetrôRio

- Dias: 24 e 25/07

- Horário: das 7h às 15h

- Local: Estação Carioca/Centro do MetrôRio, mezanino do acesso B (Avenida Chile)