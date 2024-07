Conteúdos serão voltados para a educação digital e inserção no mercado de trabalho. - Divulgação / Plataforma Rio On

Publicado 25/07/2024 12:17

A Prefeitura do Rio, por meio da Plataforma Rio On, abre inscrições para mais de mil vagas vagas em cursos online gratuitos para o mês de agosto. A plataforma da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac RJ, disponibiliza conteúdos voltados para a educação digital e a inserção no mercado de trabalho. As incrições pode ser feitas pelo site

Estão disponíveis inscrições para os cursos: Desenvolvimento de Banco de Dados, Excel, Análise de Dados com Power BI, Introdução à IA: Inteligência artificial na prática, Introdução ao Marketing Digital, Design Gráfico: Criando meu primeiro JOB, Introdução ao Web design com HTML e CSS, Design Gráfico Digital: Mandando bem nas entregas, Educação Financeira, Design Thinking e processos criativos.

Os primeiros dois cursos, Desenvolvimento de Banco de dados e Introdução ao Web Design com HTML e CSS, terão início das aulas no dia 05/08. As aulas são pela internet, com duração de 8 a 60 horas. Para se inscrever, é preciso ser morador do município do Rio de Janeiro e ter idade a partir de 16 anos.