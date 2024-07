Empreendedores evitam repassar aumento de custos para clientes - Reprodução / Internet

Publicado 29/07/2024 15:41

Empreendedores tiveram aumento nos seus custos com despesas diversas. Ainda assim, a maioria (54%) dos empreendedores do Rio de Janeiro não elevou os preços de produtos ou serviços para os seus clientes. É o que aponta levantamento do Sebrae com donos de pequenos negócios no estado. Os reajustes de custos foram repassados de forma parcial por 34% deles e apenas 7% transferiram integralmente aos consumidores.



“O levantamento reforça que 67% das empresas passaram por algum reajuste, seja em aluguel, energia, combustíveis ou insumos. Com esse aumento, o empresário precisa estudar os processos da sua empresa para tomar uma decisão mais estratégica. É fundamental analisar cenários e seguir competitivo no mercado”, comenta Viviane Felix, gerente Financeira do Sebrae Rio.



Atualmente, falta de clientes, aumentos dos custos e dívidas são os principais motivos de preocupação dos empreendedores. Dentro dessa perspectiva, 48% têm dificuldades em manter o seu negócio, 23% consideram que os desafios provocaram mudanças valiosas para a empresa, 22% seguem animados com as novas oportunidades e 6% acham que o pior já passou.