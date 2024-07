No total, são 14 oportunidades para estágio técnico e 26 para universitário - Divulgação

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, está com 40 vagas abertas para o Programa de Estágio 2025 no Rio de Janeiro. No total, são 14 oportunidades para estágio técnico e 26 para universitário. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de setembro no site da empresa

A iniciativa tem duração de até dois anos, com início a partir de 2025. As vagas são para estudantes de nível universitário, a partir do segundo ano (4º período) de bacharelado ou tecnólogo, cursando Engenharia (todas), Química, Administração, Relações Internacionais, entre outros.

Já os estudantes de nível técnico precisam ter, no mínimo, um ano de vínculo com a instituição de ensino nos cursos de Química, Mecânica, Eletrônica, Segurança do Trabalho, entre outros.



Os selecionados no programa terão acesso a benefícios como transporte, alimentação e plano de saúde, além de uma bolsa-auxílio competitiva. O programa também visa proporcionar desafios crescentes de aprendizado por meio da vivência no ambiente corporativo e industrial.

"A Braskem tem priorizado cada vez mais a diversidade e a inclusão de iniciativas como o Programa de Estágio. Queremos oferecer oportunidades para que estudantes trabalhem em suas áreas e sejam inseridos no mercado neste momento em que também estão absorvendo o conteúdo acadêmico, contribuindo para o direcionamento de carreira e formação do profissional", comenta Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.

O programa busca engajar os estudantes universitários e do ensino técnico, de todas as idades e tem forte compromisso com diversidade, equidade e inclusão, além de contribuir para o desenvolvimento local das comunidades do entorno das unidades da companhia.

"Minha experiência de estágio na Braskem tem sido bastante dinâmica e inédita. Atuar em projetos de desenvolvimento socioeconômicos, socioculturais, acompanhando do início ao fim o avanço e resultados que geram na vida das pessoas, é extremamente gratificante e enriquecedor na minha jornada como estudante de Psicologia", diz Maiza de Lima Mendes, Estagiária de Relações Institucionais da Braskem de Duque de Caxias.

"Ainda no meu campo de estágio, auxílio em diversas demandas administrativas, exercitando diariamente a colaboração participando de frentes importantes onde a Braskem atua, que despertam em mim o sentimento de fazer parte de algo grande e importante. Sei que todo o aprendizado até aqui, serão fundamentais na minha carreira", conclui.