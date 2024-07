Inscrições para o projeto Usina serão realizadas do dia 1º a 5 de agosto - Divulgação/Sesc

Inscrições para o projeto Usina serão realizadas do dia 1º a 5 de agostoDivulgação/Sesc

Publicado 30/07/2024 09:20 | Atualizado 30/07/2024 09:32





São oferecidos nesta edição os seguintes cursos: cenografia; crítica cinematográfica e análise de filme; roteiro para audiovisual; técnicas de áudio para shows, eventos e teatro; acrobacia aérea; acrobacia solo; danças urbanas (vogue, hip hop, house e dance); dança stiletto (jazz, pop e salto alto); teatro de sombras; teatro (iniciante); palhaçaria; direção teatral no contexto da contemporaneidade; canto coral e oficina de canto; violão (iniciante) e percussão brasileira (iniciante). Rio - O Polo Educacional Sesc vai abrir inscrições para mais uma edição de um projeto, que oferece 15 cursos gratuitos na área de cultura, em diversas linguagens. Serão distribuídas 254 vagas para formação em teatro, música, dança e audiovisual, em Jacarepaguá. Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima quinta-feira, 1º, on-line São oferecidos nesta edição os seguintes cursos: cenografia; crítica cinematográfica e análise de filme; roteiro para audiovisual; técnicas de áudio para shows, eventos e teatro; acrobacia aérea; acrobacia solo; danças urbanas (vogue, hip hop, house e dance); dança stiletto (jazz, pop e salto alto); teatro de sombras; teatro (iniciante); palhaçaria; direção teatral no contexto da contemporaneidade; canto coral e oficina de canto; violão (iniciante) e percussão brasileira (iniciante).

O projeto Usina tem como proposta proporcionar a ampliação de repertórios, experimentações, novos conhecimentos e técnicas para iniciantes e iniciados nas diversas linguagens artísticas. Os cursos contam com cargas horárias variadas, entre 24h e 48h, e professores renomados do mercado de trabalho.



As aulas serão presenciais e realizadas no campus do Polo Educacional Sesc, em Jacarepaguá. Os candidatos precisam ter pelo menos 16 anos e podem se inscrever em até 2 cursos distintos.

A classificação para as vagas levará em conta o número de vagas do curso escolhido, ordem temporal da inscrição e os seguintes critérios prioritários: atendimento a trabalhadores do comércio e seus dependentes, renda familiar até 3 salários-mínimos, moradores de periferias.