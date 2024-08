Eventos climáticos assustam 63% dos donos de pequenos negócios do estado do Rio - Reprodução internet

Publicado 01/08/2024 15:49 | Atualizado 01/08/2024 15:52

Rio - As mudanças ambientais e climáticas globais podem atingir pessoas como seca, calor extremo, queimadas, chuva, enchente, entre outros. Devido aos eventos climáticos ocorridos no país, 63% dos donos de pequenos negócios do estado do Rio têm receio que algo prejudique o seu negócio em um ano. Trinta e sete por cento não temem que algo possa afetar o seu negócio.No Rio de Janeiro 13% alegam que a empresa já foi afetada por algum evento climático nos últimos 12 meses. Já 87% não passaram por esse tipo de situação. Para ajudar os pequenos negócios em regiões atingidas por eventos climáticos, o Sebrae disponibiliza o Manual de Boas Práticas para Situações de Emergência e Estado de Calamidade Pública “Eventos climáticos extremos colocam em risco não apenas a vida das pessoas, mas podem provocar prejuízos para a economia e o bem-estar dos moradores. O poder público precisa criar estratégias para que a retomada econômica seja feita de forma rápida e segura, mitigando os custos para a sociedade” avalia Tito Ryff, gerente de Políticas Públicas do Sebrae Rio.O manual fundamenta como tributos do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Comunicação) e do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) possam ter seus vencimentos postergados. Aborda também questões relacionadas ao Simples Nacional, quitação e obtenção de empréstimos bancários, além de alterar o calendário de pagamento do IPTU e Taxa de Coleta de Lixo Doméstico referentes ao exercício da tragédia, além do vencimento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).