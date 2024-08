Setor de serviços foi o que abriu o maior número de vagas formais no Estado - Divulgação

Publicado 01/08/2024 11:49

Rio de Janeiro é a terceira unidade da Federação que mais criou novos postos formais de trabalho em junho. O saldo foi de 17,2 mil empregos com carteira assinada, resultado de 134,8 mil admissões e 117,6 mil desligamentos.

Com isso, nos seis primeiros meses do ano, já são 90,8 mil novas vagas de saldo no Estado. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados nesta terça-feira, 30 de julho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no Rio de Janeiro em junho, com destaque para o setor de Serviços (9.692 vagas), seguido por Comércio (2.961), Indústria (2.516), Construção (1.946) e Agropecuária (14).

A capital foi o município com maior saldo positivo de empregos criados: 6.519, o que elevou o estoque na cidade a mais de 2 milhões de pessoas formalizadas. Na sequência dos maiores saldos de junho aparecem Niterói (1.152), Duque de Caxias (1.150), Macaé (1.100), Campos dos Goytacazes (1.035) e São Gonçalo (625).