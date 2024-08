Paula Rocha participou do programa e foi efetivada após a conclusão do curso - MetrôRio/Divulgação

Paula Rocha participou do programa e foi efetivada após a conclusão do cursoMetrôRio/Divulgação

Publicado 01/08/2024 16:18

O MetrôRio está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, 7, para vagas de Jovem Aprendiz 2024. As oportunidades são exclusivas para jovens mulheres cis e trans que estão em busca do primeiro emprego. As 20 pessoas contempladas terão a possibilidade de fazer um curso de Eletricista Industrial no Senai, em Benfica, com duração de dois anos. E para exercitar o aprendizado, elas vão treinar suas habilidades três vezes por semana nas instalações do Centro de Manutenção da concessionária, supervisionadas por técnicos.

O curso tem como objetivo capacitar as alunas para realizarem operações de montagem e instalação de equipamentos e componentes elétricos de baixa e alta tensão em plantas industriais e também a sua manutenção, atendendo as normas técnicas e legislação brasileira em vigor em condições de qualidade e segurança.

O programa é classificado por muitas das aprendizes como uma porta de entrada para jovens que desejam iniciar no mercado de trabalho. Foi o caso de Paula Rocha, de 23 anos, contratada pela concessionária. Paula começou como aprendiz, foi aluna do programa em 2022 e, desde 2023, foi efetivada na área de manutenção da empresa.

“O Programa Jovem Aprendiz do metrô foi muito importante, pois eu precisava muito entrar no mercado de trabalho e tive a oportunidade de iniciar no meu primeiro emprego, em um momento bem complicado de pós-pandemia”, destacou Paula.

As interessadas devem ter entre 18 e 21 anos, Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h às 12h), não estar participando de outro programa de Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e estar com o comprovante de escolaridade em dia.

Entre os benefícios estão vale-transporte, assistência médica e odontológica, tíquete de refeição e alimentação e cesta de Natal, seguro de vida, auxílio creche e academia.