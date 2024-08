As inscrições no programa de estágio da ExxonMobil vão até o dia 26 - Reprodução

Publicado 02/08/2024 11:10 | Atualizado 02/08/2024 12:51

A ExxonMobil Brasil, companhia de óleo & gás, abriu inscrições para o programa de estágio 2025. São mais de 130 vagas para trabalhar no Centro Global de Negócios da empresa, em Curitiba, e nos escritórios de Químicos, em São Paulo, e de Exploração e Produção, no Rio de Janeiro.

Os selecionados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.200, vale transporte de R$ 300, seguro de vida e uma carga horária de 4 horas por dia. As vagas abertas são nas áreas de Compras, Tecnologia da Informação, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Relações Públicas e Relações Internacionais, Segurança, Sistema da Informação, Comunicação, Matemática, Física, Geografia, entre outras.