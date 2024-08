Hortifruti Natural da Terra receberá inscrições para o processo seletivo até o dia 24 - Divulgação

Publicado 02/08/2024 15:27

A Hortifruti Natural da Terra está com mais de 100 vagas efetivas para lojas no Rio de Janeiro, além de oportunidades no centros de distribuição, localizados na Pavuna, na Zona Norte carioca. Os profissionais interessados poderão se candidatar para os cargos de gerente, supervisor de loja, líder de setor, operador de loja e caixa, manipulador de alimentos, atendente de lanchonete, açougueiro, peixeiro, sushimeiro, entre outras oportunidades. A companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo, perfil dinâmico e que sejam comprometidas em buscar sempre o melhor atendimento para os clientes. As inscrições vão até o dia 24.

O processo seletivo será realizado de forma presencial, com dinâmica de grupo e entrevista com o gestor. Os aprovados terão direito a plano de saúde, odontológico, alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte, convênio com farmácia e descontos no site e lojas físicas da rede.



A empresa é a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil. Atualmente, conta com mais de 70 lojas em quatro estados: Espírito Santo (onde a empresa começou), Rio de Janeiro, Minas Gerais, com a bandeira Hortifruti, e São Paulo com a bandeira Natural da Terra. Com operações no modelo omnichannel, as compras podem ser realizadas também pelo site, app, WhatsApp e marketplaces parceiros, atendendo consumidores nas regiões onde estão presentes em até três horas.