Grupo Alimentação e Bebidas registrou queda expressivaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 09/08/2024 13:47

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas caíram 1,00% em julho, após alta de 0,44% em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição negativa de 0,22 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,38% no mês. Em junho, quando a alta do IPCA havia sido de 0,21%, o conjunto de preços havia gerado contribuição positiva de 0,10 ponto porcentual na inflação.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 1,51% em julho, após ter avançado 0,47% no mês anterior A alimentação fora do domicílio subiu 0,39%, ante alta de 0,37% em junho.

Grupo Transportes avança e pressiona

Os preços de Transportes subiram 1,82% em julho, após queda de 0,19% em junho no IPCA, conforme o IBGE. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,37 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,38% no mês. Em junho, quando a alta do IPCA havia sido de 0,21%, o conjunto de preços havia gerado contribuição negativa de 0,04 ponto porcentual na inflação.

Os preços de combustíveis tiveram alta de 3,31% em julho, após avanço de 0,54% no mês anterior. A gasolina subiu 3,15%, após ter registrado alta de 0,64% em junho, enquanto o etanol avançou 5,90% nesta leitura, após alta de 0,34% na última.