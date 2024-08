Exportações agrícolas brasileiras para o Egito ultrapassaram US$ 1,73 bilhão em 2023 - Divulgação

Publicado 14/08/2024 12:25 | Atualizado 14/08/2024 12:26

O Ministério da Agricultura informou ter recebido comunicado do governo do Egito de que foi autorizada a exportação de carne bovina com osso do Brasil para aquele país.

"As exportações agrícolas brasileiras para o Egito ultrapassaram US$ 1,73 bilhão em 2023, dos quais mais de US$ 384 milhões corresponderam a vendas de proteína animal", disse a pasta em nota.



No primeiro semestre, o Brasil exportou mais de US$ 1,31 bilhão em produtos agrícolas para o país. Em março, foi aberto também o mercado egípcio para carne, produtos cárneos e miúdos de caprinos e ovinos.