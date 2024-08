O setor de turismo será objeto de análise de um dos primeiros estudos encomendados pela Prefeitura - Pedro Ivo

Publicado 16/08/2024 11:48

A Fecomércio RJ, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises Econômicas (IFec RJ), e a Prefeitura do Rio assinaram acordo de cooperação técnica para desenvolver estudos sobre a economia carioca, com o intuito de municiar a gestão municipal para a elaboração de políticas públicas. O objetivo é realizar um acompanhamento conjuntural da atividade econômica, com base na análise de dados oficiais e nas pesquisas primárias realizadas pelo IFec RJ, munindo os principais agentes públicos do município com informações atualizadas e bem embasadas, e dando mais transparência aos indicadores e análises do Rio.

Os estudos podem servir, ainda, para embasar matérias na imprensa, pesquisas acadêmicas e a sociedade em geral. Dentre os temas a serem analisados, mercado de trabalho, renda e turismo serão os primeiros.



“Nos últimos anos nós produzimos na Prefeitura mais de 80 estudos de indicadores e impacto econômico, se contarmos somente os feitos pelos técnicos aqui da secretaria sobre emprego, inovação, tecnologia, turismo, Carnaval, Réveillon, futebol, entre outros temas. Todo esse material, incluindo o Boletim Econômico do Rio, está disponível no Observatório Econômico do Rio e subsidia as decisões de políticas públicas. A parceria com a Fecomércio pode potencializar ainda mais esse nosso trabalho em prol do desenvolvimento econômico do Rio”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Chicão Bulhões.