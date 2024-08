Caixa tem o monopólio constitucional da exploração de jogos das loterias - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 21/08/2024 11:23

A Caixa Loterias pediu, nesta terça-feira (20), ao Ministério da Fazenda autorização para atuar no mercado de apostas esportivas, as chamadas bets. O dia era o último do prazo para a compra de outorgas preferenciais de atuação neste mercado.

Ao todo, a Fazenda recebeu 113 pedidos. A Caixa Loterias é uma empresa criada pelo banco estatal para administrar as lotéricas, o que inclui as tradicionais apostas da Mega-Sena e de outros produtos.

Um dos objetivos do banco ao criar a subsidiária foi ganhar agilidade diante da concorrência com as chamadas bets.

A Caixa tem o monopólio constitucional da exploração de jogos das loterias. A pasta foi criada em 2015, e a transferência dos serviços lotéricos para a empresa foi aprovada em abril deste ano.

No primeiro trimestre deste ano, essas loterias arrecadaram R$ 6,1 bilhões em recursos, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, e pagaram R$ 2 bilhões líquidos em premiações.