A TheLotter compra os bilhetes oficiais em seu nome e envia uma cópia digitalizada para sua conta pessoal. Quando você ganha, o prêmio é seu na íntegra, 100% sem comissões! - Divulgação

Publicado 26/08/2024 11:09

A loteria americana Mega Millions sorteará US$ 575 milhões, mais de R$ 3 bilhões, após acumular 26 vezes. O super jackpot dessa loteria foi ganho pela última vez ao alcançar US$ 552 milhões. Isso significa que poderá haver um novo vencedor a qualquer momento!

Felizmente para os brasileiros, é possível participar online através de plataformas como a TheLotter . Pode acreditar, vários estrangeiros ganharam prêmios usando o serviço, embolsando quantias entre US$ 10 mil e US$ 30 milhões.

Participe dos R$ 3 bilhões com ingressos oficiais

1.Entre na página da loteria Mega Millions na TheLotter 2.Escolha cinco números principais e um número adicional por linha, do mesmo jeito que faria em uma lotérica.3.Pressione o botão JOGAR na parte inferior da tela e crie uma conta gratuita!

Como funciona a TheLotter?

Além disso, todos os prêmios são notificados por e-mail ou SMS. Se você ganhou o jackpot inteiro ou um dos grandes prêmios, a TheLotter o ajudará a reivindicar o prêmio pessoalmente e pagará sua viagem e todas as despesas para os Estados Unidos. Se você ganhou prêmios de menos de $ 200.000, todo o dinheiro será transferido direta e automaticamente para sua conta pessoal.

Preços muito convenientes

Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 10 por 2 linhas e esse valor já inclui a comissão que o site cobra por seu serviço de mensagens. Além disso, o portal oferece inúmeras ofertas para economizar tempo e dinheiro.

Vencedores da TheLotter

De fato, a TheLotter é um dos sites de loteria mais visitados atualmente no Brasil, tanto pelos incríveis jackpots acumulados, quanto pela enorme carteira de ganhadores da plataforma, na qual os latinos se destacam de forma especial.

Com sortudos ganhadores do México, Panamá, El Salvador, Uruguai, Costa Rica, Colômbia, Chile e Brasil, a TheLotter concedeu prêmios extraordinários que chegaram a 30 milhões de dólares!

Junte-se à festa dos R$ 3 bilhões!

Esta é uma oportunidade única de tentar a sorte! Compre seus bilhetes oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio do dia 27 de agosto e mude sua vida com US$ 575 milhões!