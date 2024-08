Interessados devem se candidatar pela internet até o dia 15 de setembro - Divulgação

Publicado 28/08/2024 08:20

Rio - A Hortifruti Natural da Terra, maior rede de hortifrutigranjeiros do país, está oferecendo 240 vagas de emprego no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet até o dia 15 de setembro.

As oportunidade são para trabalhar como gerente, supervisor de loja, líder de setor, operador de loja e caixa, fiscal de caixa, delivery, confeiteiro, manipulador de alimentos, atendente de lanchonete, açougueiro, peixeiro, sushimeiro, entre outros.

Para se candidatar, é necessário ter idade a partir de 18 anos, ensino médio completo, perfil dinâmico e comprometido em buscar sempre o melhor atendimento para os clientes.



O processo seletivo será realizado de forma presencial, com dinâmica de grupo e entrevista com o gestor. Os aprovados terão direito a plano de saúde, odontológico, alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte, convênio com farmácia e descontos no site e lojas físicas da rede.