Aulas no formato EAD começarão no dia 24 de setembroDivulgação/MCTIC

Publicado 27/08/2024 12:11

Pessoas que desejam se capacitar para o mercado de trabalho já podem se inscrever em um dos 16 cursos de qualificação profissional ofertados pela Fundação Cecierj. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 19 de setembro.



Os cursos são realizados na modalidade a distância e variam de 150 a 180 horas. O objetivo é desenvolver capacidades e habilidades específicas em determinado segmento ou área de atuação, preparando o aluno para atuar no mundo do trabalho. Os requisitos são ter o ensino fundamental completo e mais de 18 anos de idade. As vagas serão preenchidas com base no sorteio da Loteria Federal, que ocorrerá no dia 21 de setembro de 2024.



As aulas começam no dia 24 de setembro e se estendem até 9 de dezembro. Os cursos livres de Qualificação Profissional oferecem a oportunidade de conhecer, se aprofundar ou mesmo se atualizar em relação a um tema de interesse, qualificando e requalificando trabalhadores jovens e adultos, a fim de promover seu ingresso ou reingresso no mercado de trabalho.



Cursos oferecidos



- Administração financeira do capital de giro e do fluxo de caixa;

- Análise e auditoria das demonstrações financeiras;

- Assistente administrativo;

- Assistente de Departamento Pessoal

- Assistente de marketing;

- Auxiliar em ciência de dados;

- Direito do consumidor para empreendedores e consumidores;

- Empreendedorismo: criando seu negócio do zero;

- ESG e sustentabilidade empresarial;

- Gestão da liderança;

- Gestor de produção;

- Gestor de segurança do trabalho;

- Introdução à Administração Pública;

- Materiais e técnicas de construção civil;

- Noções sobre economia criativa no carnaval;

- Power BI.