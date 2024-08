Canadá é o destino mais procurado por estudantes de intercâmbio - Reprodução

Canadá é o destino mais procurado por estudantes de intercâmbioReprodução

Publicado 25/08/2024 12:44

Acontece, nos dias 27 e 29 de agosto e no dia 11 de setembro, no Rio de Janeiro, uma série de Feiras de Universidades Internacionais gratuitas e abertas ao público, reunindo mais de 15 instituições estrangeiras renomadas. Universidades do mundo todo, como Reino Unido, Canadá, França, Emirados Árabes e também dos EUA estarão presentes.



O foco das feiras não é vender, mas mostrar oportunidades e instruir alunos de todas as classes com informações valiosas para conquistar bolsas, descontos e facilitar o alcance do sonho de estudar no exterior. O evento também abordará temas como os processos de admissão, entrevistas e programas de ensino.

O local contará com a presença de especialistas em educação internacional, incluindo um convidado especial do Reino Unido, que falará sobre a ascensão do país à segunda posição como destino mais procurado por estudantes brasileiros, além de alunos que estudam no exterior para contar a experiência.

O intercâmbio é uma tendência crescente entre os jovens brasileiros, com impacto direto em suas carreiras futuras. Com 75% dos estudantes brasileiros considerando o intercâmbio como uma estratégia crucial de investimento na carreira, incentivar, instruir e desmistificar o processo é fundamental para trazer segurança aos novos jovens do país.



Com a burocracia americana, os EUA caíram no ranking de países mais desejados para intercâmbio, ocupando a 3ª colocação. O Reino Unido subiu para a 2ª posição, enquanto o Canadá manteve seu 1º lugar.