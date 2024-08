Interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail da empresa - Divulgação/Juliano Colodeti

Publicado 24/08/2024 12:38

Rio - A Rede Windsor Hoteis está com inscrições abertas para preencher 35 vagas do programa de estágio no Rio de Janeiro. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail estagiohotelariarj@gmail.com, colocando no assunto o nome da área de atuação.

As oportunidades são para trabalhar nas áreas de Gastronomia, Eventos, Reservas, Governança, Marketing e RH, nas unidades da Barra da Tijuca, Zona Sul e Centro do Rio. Os selecionados receberão bolsa auxílio, vale-transporte e alimentação no local.



Requisitos



- Gastronomia: Cursar Gastronomia com término previsto entre 2025 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sábado.



- Eventos, Reservas ou Governança: Cursar Hotelaria ou Turismo, com previsão de conclusão entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sábado.



- Marketing ou Publicidade e Propaganda: Cursar Marketing ou Publicidade e Propaganda, com previsão de formatura entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sexta-feira.



- Recursos Humanos: Cursar Psicologia, com previsão de formatura entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sexta-feira.