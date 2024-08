Curso será ministrado na unidade Copacabana do Senac RJ - Senac/Divulgação

Curso será ministrado na unidade Copacabana do Senac RJSenac/Divulgação

Publicado 22/08/2024 15:36

O Senac RJ oferece nova turma do curso Modelista na unidade de Copacabana, na Zona Sul carioca, voltadas para o público LGBTQI+ de baixa renda. São 18 vagas gratuitas e os interessados devem estar matriculados ou serem egressos da educação básica. Os alunos também recebem auxílio refeição. As inscrições devem ser feitas pela internet. As aulas iniciam no dia 26 de setembro.



O curso ensina a projetar e modelar peças dos vestuários masculino e feminino em tecido plano. O aluno aprende a elaborar e interpretar moldes, levando em consideração a ergonomia do corpo ecaimento da peça, visando à qualidade e ao conforto no produto final. O modelista atua como autônomo ou empregado em confecções ou ateliês de costura.

Serviço

- Curso Modelista (210h);

- Senac RJ Copacabana, na Rua Pompeu Loureiro, 45;



- Inscrições: até 15 de setembro;

- Início das aulas: 26 de setembro, terças e quintas, das 8h ao meio-dia;