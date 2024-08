Leader conta hoje com apenas cinco lojas físicas no estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 21/08/2024 18:21

Os ex-funcionários da Leader, que enfrentam um longo atraso no pagamento de suas verbas rescisórias, parecem estar próximos de uma solução. De acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, Márcio Ayer, uma assembleia será marcada na próxima semana para tentar um acordo. Nas redes, supostos funcionários expressam sua indignação e frustração com a situação que dura desde meados de 2023.

A rede varejista passa por recuperação judicial desde o início da pandemia e conta hoje com apenas cinco lojas físicas no Estado. Márcio Ayer informou ao jornal O DIA que a assembleia ocorrerá na próxima terça-feira (27) para apresentar a nova proposta aos ex-funcionários.

"Em reunião com o Ministério Público do Trabalho, com a presença da representação da empresa, conseguimos ajustar os detalhes de uma proposta de acordo para garantir o pagamento das rescisões dos trabalhadores demitidos. Com isso, esperamos um desfecho positivo, garantindo os seus direitos. Essa proposta será levada aos comerciários em assembleia, em breve, para avaliação e possível aprovação. Também esperamos que a empresa retome suas atividades, que agora conta com uma nova gestão, e cumpra com todos os acordos", afirmou Ayer.

Ao todo, são 212 ex-funcionários enfrentando o problema. Na ação coletiva, no entanto, há apenas cerca de 70 pessoas representadas. "Muita gente ajuizou ação individual, e a empresa está se beneficiando dessa condição, porque os valores acabam sendo menores do que na ação coletiva", disse o presidente do Sindicato.

O ex-funcionário B., que prefere não se identificar, foi demitido em outubro de 2023. De acordo com ele, apenas três das seis parcelas de sua rescisão foram pagas pela varejista. B. também destaca que, apesar de o parcelamento constar como "feito de comum acordo" no contrato, a Leader não deu opção aos ex-funcionários.

“Eu só recebi nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Chegando em janeiro de 2024, eu fiquei aguardando, mas nenhum valor entrou na minha conta. Entrei em contato com a empresa e questionei o motivo da falta de pagamento, e fui informado de que eles seriam suspensos até abril de 2024. Questionei o motivo e eles alegaram que era devido a dificuldades”, disse.

Em fevereiro de 2024, um acordo já havia sido feito entre o Sindicato, a Leader e os ex-funcionários para o pagamento dos 212 trabalhadores demitidos, com início previsto para abril. No entanto, as parcelas não foram pagas.

"Ficou estabelecido que o saldo remanescente deveria ser parcelado em até seis vezes, sendo a parcela mínima igual ao último salário do funcionário, e que esses pagamentos começariam em abril de 2024. Sendo assim, aguardei até o final de abril de 2024, mas continuei sem receber nada”, informou o ex-funcionário B.

Outro ex-empregado da Leader, que também pediu para não ser identificado, informou que foi demitido em outubro de 2023 e recebeu apenas duas das seis parcelas, ambas com atraso. "Desde janeiro deste ano, não houve mais nenhum depósito ou posição da empresa sobre o prazo. Tentávamos mandar e-mails e eles retornavam como inexistentes. Mandávamos mensagens para o canal deles, e a resposta era sempre a mesma, dizendo que a empresa não tinha previsão e estava em uma situação difícil", afirmou o ex-funcionário, que trabalhou por 11 anos na varejista.

Reclamações nas redes sociais

Nas redes sociais, supostos ex-funcionários cobram que a Leader cumpra com os pagamentos atrasados. Comentários solicitando pagamento e relatando casos são frequentes.

"Como eu queria que vocês @lojasleader pagassem o que devem. Trabalhei três anos e pouco para vocês e é assim que somos valorizados. Pago aluguel, tenho filha pequena e meu nome já foi para o [sic] Serasa. Me ligam todo dia cobrando e já não sei mais o que falar. Vocês dão uma data, mas não cumprem o que disseram. Desde março aguardando", disse uma suposta ex-funcionária.

O DIA tentou contato via perfis oficias da Leader, mas não houve resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestação.



* Matéria da estagiária Alexia Gomes, sob a supervisão de Marlucio Luna