O curso de padeiro é uma das opções disponíveis para capacitação profissional - Foto: Divulgação

Publicado 23/08/2024 13:59

As Centrais do Trabalhador já estão fazendo as pré-inscrições dos interessados em fazer curso gratuito de pizzaiolo, padeiro ou auxiliar de cozinha no Senai da Tijuca. Os candidatos, no entanto, devem se apressar, pois as vagas são limitadas. É necessário ter no mínimo 16 anos e o 5º ano do Ensino Fundamental completo.



As aulas da primeira das duas turmas de auxiliar de cozinha, de 13h às 17h, começam no dia 16 de setembro e vão até 18 de novembro. As do curso de padeiro, de 8h às 12h, vão de 25 de setembro até 2 de dezembro. E as de pizzaiolo, de 13h às 17h, de 9 de novembro a 10 de dezembro.



Já as aulas da segunda turma de auxiliar de cozinha, de 18h às 22h, vão de 25 de novembro a 10 de dezembro. As de padeiro, de 18h às 22h, de 2 de dezembro a 25 de março. E as de pizzaiolo (EAD), de 13h às 17h, de 25 de novembro a 3 de fevereiro.



Para se candidatar a um dos cursos, é preciso ir a uma Central do Trabalhador e fazer a pré-inscrição. Com o documento de pré-inscrição da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em mãos, o aluno deve se dirigir imediatamente ao Senai da Tijuca, na Rua Moraes e Silva 53, já que a pré-inscrição na Central do Trabalhador não garante a vaga. As matrículas são efetivadas, de 7h30 às 19h30, de segunda-feira a sexta-feira, por ordem de chegada na unidade do Senai.



É preciso levar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, além, é claro, do documento de pré-inscrição da Central do Trabalhador.



As Centrais do Trabalhador estão localizadas nos seguintes endereços:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997,

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25.

Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.