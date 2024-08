Cursos da Fundação Cecierj voltados para professores são gratuitos - Getty Images

Publicado 22/08/2024 12:48

A Fundação Cecierj abriu inscrição para o terceiro período letivo de 2024 do Programa de Formação Continuada de Professores, que oferece 6 mil 200 vagas nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Educação Especial e Inclusiva, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional. O prazo de inscrições vai até o dia 8 de setembro.



O Programa de Formação Continuada de Professores, oferecido pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é voltado para professores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio e profissionais da Educação Básica. Os cursos têm carga horária de 120 horas, organizados em disciplinas de 30 horas.



Os cursos são gratuitos e realizados na modalidade a distância. O candidato pode se inscrever em até dois cursos e cursar disciplinas fora de sua área de formação e/ou atuação. No processo de seleção, conforme estabelece o edital, as áreas de formação e atuação do candidato serão prioritárias.



Para se inscrever no programa de Formação Continuada de Professores o candidato deve ser profissional da educação em exercício, professor licenciado ou estudante de licenciatura, conforme o item 4.3 do edital. A seleção será realizada por ordem de inscrição, respeitando os critérios de prioridade descritos no item 3 (Critérios de Seleção) do edital. As aulas começam no dia 17 de setembro e se estendem até 9 de dezembro de 2024.