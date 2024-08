Os interessados devem se candidatar pela internet - Divulgação

Publicado 23/08/2024 09:22

Rio - O Grupo GR, referência em segurança e terceirização de serviços, está com 23 vagas de trabalho abertas no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: 14 delas são para a capital fluminense — nove para vigilante, uma para porteiro, duas para vigilante condutor de cães, uma para vigilante-líder e uma para Vigilante de Segurança Pessoal Privada (VSPP). Já para o município de Três Rios, há duas vagas para porteiro, seis para vigilante e uma vigilante-líder.

Para iniciar a participação no processo seletivo, basta filtrar por localidade no portal e é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. As informações são encontradas no site oficial da empresa, no ícone "Trabalhe Conosco".

Além do salário, também há benefícios como refeição no local, vale-transporte, convênio médico e odontológico opcionais.