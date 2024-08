Curso de gastronomia é focado na sustentabilidade - Agência Gastrô

Publicado 23/08/2024 16:45

O curso Cozinha do Amanhã está com vagas abertas para sua 2ª edição em 2024. Focada em gastronomia sustentável, a formação será desenvolvida na Cozinha Pedagógica, do curso de Gastronomia, na unidade Barra, do Centro Universitário IBMR, na Avenida das Américas, 2603. A oportunidade é oferecida pelo Instituto Capim Santo, em parceria com o Instituto Bia Rabinovich.



Nesta edição, as aulas começam no dia 3 de setembro. Elas acontecerão toda terça, quinta e sexta-feira, das 13h às 17h, no IBMR. Serão 200 horas de aulas práticas e teóricas. Os alunos aprendem novas técnicas e manipulação de ingredientes com aulas sobre massas, panificação, carnes, entre outros. Na formação, eles também adquirem conhecimento para a produção de pratos regionais mais complexos.



A prioridade da formação é a sustentabilidade, a partir do controle dos resíduos produzidos em aula e do desperdício zero de alimentos. A partir destes conteúdos e do desenvolvimento de competências e de habilidades importantes para o mundo do trabalho na gastronomia — como postura profissional, boas práticas de manipulação de alimentos e valorização de ingredientes locais —, os novos cozinheiros e cozinheiras saem aptos ao trabalho.