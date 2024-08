Curso busca capacitar professores de artes marciais - Foto: Banco de imagens

Curso busca capacitar professores de artes marciaisFoto: Banco de imagens

Publicado 27/08/2024 12:23

O Ecoar, iniciativa que oferece aulas de práticas esportivas gratuitas para comunidades carentes, vai promover gratuitamente um curso de qualificação para professores de artes marciais e lutas com 180 vagas e duração de seis meses. O objetivo é potencializar, fomentar e desenvolver ações de formação para qualificação para profissionais de arte marciais, fornecendo-lhes conhecimento técnico, habilidades e competências necessárias para o exercício de suas atividades, o aumento de sua empregabilidade e do desenvolvimento sustentável do setor. O conteúdo e a didática estão sendo elaborados em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que é uma das parceiras do projeto.



Entre as disciplinas disponibilizadas e totalmente gratuitas, estão “Educação Inclusiva”, “Atividade Motora Adaptada”, “Psicologia Aplicada às Lutas”, “Suporte Básico de Vida”, “Metodologia de Ensino”, “Populações Especiais”, “Grupos de Risco em Lutas”, “Empreendedorismo” e “Gestão Pessoal e de Academias”.



O Projeto Ecoar é uma rede esportiva comunitária, que através do esporte que cobre todo o Estado. Com 82 núcleos em mais de 20 cidades fluminenses, o Ecoar democratiza oportunidades, seja no acesso que serve à formação integral do indivíduo, seja na preocupação de qualificar seus profissionais colaboradores.