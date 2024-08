Cursos e oficinas oferecidos pelas Naves do Conhecimento serão ministrados no formato presencial - Karine Santos/SMCT

Publicado 26/08/2024 11:25

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está com inscrições abertas para mais de 4 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas Naves do Conhecimento. Os cursos são nas áreas de tecnologia e empreendedorismo para o mês de setembro. As atividades serão realizadas no formato presencial e visam preparar jovens e adultos para um mercado de trabalho em crescente transformação.

Entre os cursos oferecidos estão: Excel, Recursos Digitais Públicos, Criação de Currículo e Portfólio, Fotografia de Produto, Fundamentos do Design Visual, Controle Financeiro, Power BI, Fundamentos do Hardware, Fundamentos da Robótica, Informática Sênior, dentre outros.

Para ter acesso ao cronograma completo das atividades e fazer a inscrição, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio

Endereços:

Nave Santa Cruz: Rua Barão de Loreto, s/nº.

Nave Triagem: Rua Bérgamo 320, Bairro Carioca.

Nave Vila Aliança: Rua Antenor Corrêa 1.

Nave Irajá: Praça Nossa Senhora da Apresentação.

Nave Madureira: Parque de Madureira Mestre Monarco.

Nave Padre Miguel: Avenida Marechal Marciano esquina com Rua do Açafrão s/nº.

Nave Penha: Rua Santa Engrácia, Praça Santa Emiliana.

Nave Engenhão: Rua Arquias Cordeiro 1.516.

Nave Nova Brasília: Praça do Terço, ao lado do CineCarioca, Complexo do Alemão.

Nave Realengo: Parque Jornalista Susana Naspolini, Runa General Raposo.

Nave Pavuna: Parque Pavuna, Rua Marechal Guilherme 134.