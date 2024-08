Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Divulgação

Publicado 26/08/2024 17:26

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 8.873 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

O governo do estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando, esta semana, 1.382 vagas de emprego formal.

As oportunidades, que são oferecidas pelo Sine, estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A Região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades (84,9%): são 1.173 vagas para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 227 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), e muitas sem necessidade de experiência. Exemplos, as mais de 50 vagas para empacotador e as mais de 40 para operador de caixa, localizadas em diversos bairros do RJ, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.824).



A região Metropolitana oferece ainda vagas com salários de quatro mínimos (R$ 5.648), tais como para gerente de lojas (Niterói e Nova Iguaçu), motorista de ônibus (Duque de Caxias), subgerente de loja (Nova Iguaçu), entre ouras. Com salários de cerca de R$ 4.200, existem opções para encarregado de açougue, mecânico de refrigeração, operador de caixa e mecânico eletricista.



No Médio Paraíba, foram captadas 40 vagas, com remunerações que podem atingir dois salários mínimos (2.824), tais como ajudante de motorista (Valença), auxiliar de limpeza (Resende), vendedor (Volta Redonda), mecânico de empilhadeira (Itatiaia).



Na Região Serrana, quase todas as 169 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente para o bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo e necessidade de experiência. Há posições de motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, recepcionista, sinaleiro, auxiliar de logística, entre outras.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 2.461 postos de trabalho na cidade. No total, são 492 oportunidades para pessoas com deficiência.

O Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, é um dos principais destaques da semana, com processos seletivos em andamento para 115 oportunidades no complexo, para funções como auxiliar de serviço a passageiros, agente de proteção, operador de rampa e recepcionista de empresa aérea. Postos como o de auxiliar de rampa não exigem experiência prévia.



Entre as vagas para trabalhadores com ensino superior completo, há as de auxiliar administrativo/financeiro na Gamboa, especialmente voltadas para PCDs.

Nesta semana há também vagas para repositor (20), cumim (20), chefe de portaria (10), técnico químico (10), médico obstetra (1), auxiliar de logística (5), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.



São oferecidas ainda vagas de estágio para estudantes universitários, com 35 vagas em Gastronomia na Barra da Tijuca e no Centro. Não precisa estar formado ou ter experiência.



Também há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação, Turismo, Biologia, Educação Física e Medicina Veterinária e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.666 vagas abertas, sendo 944 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, há 32 oportunidades distribuídas entre as áreas de Administração (18), Contabilidade (2), Design (1), Farmácia (1), Informática (3), Letras (2), Marketing (3), Pedagogia (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Campos, são 18 vagas em Administração (11), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (2), Esportes (1), Informática (1) e Letras (1).



Em Duque de Caxias, há 14 oportunidades em Administração (6), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (1), Farmácia (1) e Marketing (1).

Em Macaé, são 46 vagas em Administração (23), Arquitetura e Urbanismo (2), Construção Civil (2), Contabilidade (3), Engenharia de Produção (1), Letras (5), Marketing (2), Pedagogia (2), Produção Mecânica (4), Química (1) e Turismo/Lazer (2).



Em Niterói, há 92 vagas nas áreas de Administração (21), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (11), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (2), Geografia (15), Informática (5), Letras (17), Marketing (8), Pedagogia (3), Telecomunicações (1) e Transportes (2).



Em Nova Friburgo, são 15 oportunidades em Administração (1), Comunicação (10), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Letras (2).

Em Nova Iguaçu, são 10 vagas nas áreas de Administração (5), Contabilidade (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1), Letras (1) e Psicologia (1).



Em Petrópolis, são 41 vagas em Administração (17), Comércio Exterior (2), Comunicação (2), Contabilidade (3), Direito (1), Esportes (3), Letras (4), Marketing (5), Produção Mecânica (2) e Turismo/Lazer (2).

Em Resende, há 14 oportunidades em Administração (8), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (2) e Marketing (1).

No Rio de Janeiro, são 664 vagas em Administração (270), Agropecuária (2), Arquitetura e Urbanismo (3), Arquivologia (3), Artes (1), Biblioteconomia (2), Biomedicina (1), Ciências (1), Comércio Exterior (3), Comunicação (11), Construção Civil (26), Contabilidade (35), Design (6), Direito (65), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (4), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (7), Esportes (1), Estética (1), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (3), Gastronomia (7), Informática (28), Letras (24), Marketing (26), Nutrição (5), Pedagogia (1), Produção Mecânica (6), Psicologia (102), Química (1), Serviço Social (6), Transportes (1) e Turismo/Lazer (5).



Em Teresópolis, são cinco oportunidades em Administração (4) e Marketing (1). Em Três Rios, apenas uma vaga em Administração (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 722 vagas.

Em Barra Mansa, há 21 vagas para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e duas para Técnico em Mecânica.

Em Campos, são 12 vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Informática.

Em Duque de Caxias, são oito vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, há 66 vagas para Aprendiz, cinco para Técnico em Administração, duas para Técnico em Marketing e oito para Ensino Médio.

Em Niterói, são 54 vagas para Aprendiz e 31 para Ensino Médio.

Em Nova Friburgo, são 18 vagas para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, há 18 vagas para Aprendiz, quatro para Técnico em Administração e oito para Ensino Médio.

Em Petrópolis, são seis vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Em Resende, há três vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Segurança.

No Rio de Janeiro, há 261 vagas para Aprendiz, 94 para Ensino Médio, 18 para Técnico em Administração, duas para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, 11 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Estética, uma para Técnico em Gastronomia, duas para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química, três para Técnico em Segurança, duas para Técnico em Telecomunicações e duas para Técnico em Transportes.

Em Três Rios, há apenas uma vaga para Aprendiz. E em Teresópolis, são duas vagas para Aprendiz.

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 838 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (93), ciências contábeis (31) e comunicação social (8). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 72 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 61 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 120 vagas. Sendo técnico em administração (33) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (10) e superior (2).

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

Rede Incluir

O Instituto Rede Incluir disponibiliza mais de 150 vagas para profissionais com deficiência e reabilitados pelo INSS no estado do Rio de Janeiro. As vagas estão distribuídas nos segmentos industrial, comercial, de hotelaria, saúde e serviços.

Os interessados devem enviar o currículo juntamente com o laudo para o e-mail recrutamento@redeincluir.com.br

Mutirão MetrôRio

Nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28), o Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE Rio) vai realizar um novo mutirão de atendimento para cadastrar estudantes para vagas de estágio e aprendizagem na estação Carioca/Centro do MetrôRio. Serão oferecidas 2.200 oportunidades em todo o estado. Podem participar alunos de qualquer área de formação, a partir do segundo período da faculdade.



Durante a ação, que é gratuita e será realizada das 7h às 15h, no mezanino do acesso B (Avenida Chile), a instituição promoverá ainda um cadastramento para banco de talentos voltado a pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas com mais de 50 anos, com deficiência, reforçando o compromisso do CIEE com a diversidade na promoção da inclusão.



“O que a gente percebe é que as empresas parceiras estão comprometidas com políticas de inclusão e dispostas a receber talentos diversos. E uma outra boa notícia é que registramos um aumento real no número de vagas em todo o Estado do Rio de Janeiro. O primeiro semestre foi muito bom. A onda de contratações de estagiários e as efetivações nas empresas estão em alta,” afirma o CEO do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola.



O mutirão será realizado das 7h às 15h e celebra os 60 anos do CIEE Rio. Os cursos de Administração, Pedagogia, Contabilidade, Marketing, Direito, Construção Civil, Tecnologia da Informação, Comunicação, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia de Produção, Gastronomia, Letras e Arquivologia têm maior número de vagas.

As pessoas interessadas devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto. Quem preferir já pode agilizar o processo e baixar o app do CIEE para fazer o cadastro e chegar na estação Carioca/Centro apenas para ter acesso às vagas.



A iniciativa acontecerá no mezanino da estação Carioca/Centro, próximo ao acesso B (Avenida Chile), e faz parte do programa “CIEE em Movimento”, que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam investir no futuro profissional.

Rede Windsor Hoteis

A Rede Windsor Hoteis está com inscrições abertas para preencher 35 vagas do programa de estágio no Rio de Janeiro. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail estagiohotelariarj@gmail.com, colocando no assunto o nome da área de atuação.

As oportunidades são para trabalhar nas áreas de Gastronomia, Eventos, Reservas, Governança, Marketing e RH, nas unidades da Barra da Tijuca, Zona Sul e Centro do Rio. Os selecionados receberão bolsa auxílio, vale-transporte e alimentação no local.



Os requisitos são:

- Gastronomia: Cursar Gastronomia com término previsto entre 2025 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sábado;

- Eventos, Reservas ou Governança: Cursar Hotelaria ou Turismo, com previsão de conclusão entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sábado;

- Marketing ou Publicidade e Propaganda: Cursar Marketing ou Publicidade e Propaganda, com previsão de formatura entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sexta-feira.



- Recursos Humanos: Cursar Psicologia, com previsão de formatura entre 2026 e 2027, com flexibilidade de horário, de segunda a sexta-feira.

Grupo GR

O Grupo GR, referência em segurança e terceirização de serviços, está com 23 vagas de trabalho abertas no Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: 14 delas são para a capital fluminense — nove para vigilante, uma para porteiro, duas para vigilante condutor de cães, uma para vigilante-líder e uma para Vigilante de Segurança Pessoal Privada (VSPP). Já para o município de Três Rios, há duas vagas para porteiro, seis para vigilante e uma vigilante-líder.

Para iniciar a participação no processo seletivo, basta filtrar por localidade no portal e é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. As informações são encontradas no site oficial da empresa, no ícone "Trabalhe Conosco".

Além do salário, também há benefícios como refeição no local, vale-transporte, convênio médico e odontológico opcionais.

V8.Tech

A V8.Tech, integradora de Tecnologia da Informação (TI) especializada em soluções de transformação digital, tem 17 oportunidades de trabalho para profissionais de Tecnologia. Há vagas para atuação híbrida (remoto e presencial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro) e vagas para atuação 100% remota abrangendo o Brasil todo. Os currículos podem ser enviados no link de cada vaga.

Mais informações em https://V8.TECH/

Grupo CCR





Para se candidatar, os interessados precisam ter o Ensino Médio completo, experiência no atendimento ao público e disponibilidade de horário.



Nas Barcas, há uma vaga afirmativa para pessoas com deficiência na função de agente administrativo I e uma vaga para moço de máquinas, ambas para atuação no Estaleiro, em Niterói.



Para concorrer ao cargo de agente administrativo é preciso ter Ensino Médio completo e experiência com serviços administrativos. Já para a função de moço de máquinas, além do Ensino Médio completo, os candidatos precisam ter CIR categoria MOM ou superior e conhecimento de Informática (pacote office).



Como benefícios, as empresas oferecem assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, entre outros.



Para participar, acesse o site O Grupo CCR oferece dez vagas de emprego em diferentes cargos de nível médio para atuação no VLT Carioca e na CCR Barcas. No VLT Carioca são oito vagas para atendimento ao público, no cargo de Agente de Fiscalização. A oportunidade é para o público em geral, incluindo pessoas com deficiência (PCDs).Para se candidatar, os interessados precisam ter o Ensino Médio completo, experiência no atendimento ao público e disponibilidade de horário.Nas Barcas, há uma vaga afirmativa para pessoas com deficiência na função de agente administrativo I e uma vaga para moço de máquinas, ambas para atuação no Estaleiro, em Niterói.Para concorrer ao cargo de agente administrativo é preciso ter Ensino Médio completo e experiência com serviços administrativos. Já para a função de moço de máquinas, além do Ensino Médio completo, os candidatos precisam ter CIR categoria MOM ou superior e conhecimento de Informática (pacote office).Como benefícios, as empresas oferecem assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, entre outros.Para participar, acesse o site https://grupoccr.gupy.io/ e busque pelo nome da vaga de interesse.

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista promoverá na terça-feira, dia 27 de agosto, o primeiro Feirão de Empregos na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Serão oferecidas 80 vagas direcionadas para moradores da comunidade e arredores. As oportunidades de trabalho são para as lojas mais próximas da região, especialmente nos bairros da Barra da Tijuca e Freguesia. O Feirão será realizado na Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, localizada na Rua Bertha Lutz, nº 80, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes funções nas seções das lojas. Entre as principais oportunidades oferecidas, estão vagas para o cargo de Operador(a) de loja e. Operador(a) de caixa. Os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos e Ensino Médio Completo. O cadastro poderá ser feito na hora, apresentando o CPF, um endereço de e-mail atualizado e um número de telefone para contato.