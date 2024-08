Inscrições para o programa de estágio vão até 17 de setembro - Reprodução

Publicado 28/08/2024 11:30

A Omni Taxi Aéreo anuncia o seu Programa de Estágio "Geração Omni". As inscrições foram abertas nesta quarta-feira e se estenderão até 17 de setembro. A iniciativa o programa oferece 15 vagas no Rio de Janeiro, para estudantes das áreas de Engenharia, Administração, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Economia e Estatística.

A empresa destaca que aceitará apenas candidatos que possam estagiar por dois anos. A jornada de trabalho será híbrida com seis horas diárias, e quatro dias presenciais por semana no escritório da empresa na Barra da Tijuca. Além de uma experiência prática e imersiva no setor aéreo, os estagiários terão acesso a uma série de benefícios, como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, parcerias com instituições de idiomas.