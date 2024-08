Cursos que serão realizados até dezembro oferecem material e uniformes gratuitamente - Divulgação/Raphael Pizzino

Publicado 28/08/2024 14:29 | Atualizado 28/08/2024 14:30

O projeto "A Arte Gerando Renda", uma iniciativa da ONG Favela Mundo, está com inscrições abertas para 200 novas vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 2. As aulas iniciam no dia 16 de outubro e serão realizadas no bairro Caju.



O projeto é voltado, especialmente, para pessoas moradoras de comunidades, tanto do Caju, quanto de outros bairros, e oferece seis modalidades de cursos: incluindo maquiagem social, tranças e turbantes, maquiagem artística, artesanato, decoração de unhas e fantasias e adereços.



"O A Arte Gerando Renda, além de ensinar técnicas específicas de cada curso, oferece palestras sobre criação de MEI, manutenção e promoção de serviços nas redes sociais e como precificar o trabalho. Fomentamos o desenvolvimento da autonomia de cada participante, mostrarmos a importância do trabalho em grupo e da criação de cooperativas. Após a profissionalização, a organização coletiva permite que as pessoas formadas tenham mais serviços a oferecer aos clientes e, com isso, mais chance de geração de renda”, afirma Marcello Andriotti, fundador da Favela Mundo.



Os cursos, que serão realizados até dezembro, oferecem material e uniformes gratuitamente. Ao final do programa, serão emitidos certificados de conclusão com registro das habilidades e conhecimentos adquiridos. A faixa etária mínima para inscrição é de 15 anos, sem limite máximo de idade.