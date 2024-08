Light abre 47 vagas para jovem aprendiz eletricista - Reprodução

Publicado 28/08/2024 16:16 | Atualizado 28/08/2024 16:18

Rio - A Light, em parceria com o Senai, abriu 47 vagas para o Programa Jovem Aprendiz Light, oferecendo uma excelente oportunidade para jovens entre 18 e 22 anos que desejam ingressar na área de eletricidade. As inscrições estão abertas até o dia 6 de setembro e podem ser realizadas pelo link

O Programa Jovem Aprendiz Light é uma iniciativa que visa proporcionar formação técnica e prática para jovens, preparando-os para atuar como Aprendiz Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. As oportunidades estão disponíveis em diversas unidades, incluindo Nova Iguaçu, Queimados, e no Rio de Janeiro (Centro, Cascadura e Maturacá), além de Itaguaí.

Os candidatos selecionados terão a chance de aprimorar suas habilidades com um curso ministrado no Senai de Nova Iguaçu, com carga horária de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. O programa oferece uma série de benefícios, incluindo Bolsa Auxílio, Vale Refeição e Vale-transporte.

Para se inscrever é preciso ter entre 18 e 22 anos; estar cursando, no mínimo, o ensino médio; e possuir Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino). Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência, e o diferencial para os candidatos será a posse de noções básicas do Pacote Office.