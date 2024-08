Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Fachada do palácio do Supremo Tribunal FederalFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 26/08/2024 20:56

Brasília - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista - tempo para análise - no julgamento que discute se o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incide sobre o repasse dos valores de planos de previdência privada em razão da morte do titular. Ele tem até 90 dias para devolver o processo para julgamento. Até a suspensão, o placar estava em 3 a 0 contra a incidência do imposto.

O tema também é discutido na regulamentação da reforma tributária. O texto aprovado na Câmara dos Deputados estipula cobrança do imposto sobre herança nos planos de previdência privada, mas com diferenças entre PGBL e VGBL. Enquanto no VGBL o Imposto de Renda incide apenas sobre rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda.