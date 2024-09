Lojas estão autorizadas a funcionar no feriado - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 03/09/2024 15:21

O comércio do Rio de Janeiro funcionará normalmente no sábado, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. A abertura das lojas, que é permitida pela Convenção Coletiva de Trabalho nos Feriados firmada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ), fica a critério de cada lojista.

É importante lembrar que as lojas têm que emitir e homologar o Termo de Adesão para Trabalho no feriado até sexta-feira, dia 6, para poderem abrir seus estabelecimentos. O procedimento pode ser feito totalmente on-line, sem necessidade de comparecer aos dois sindicatos.

Já para as empresas lojistas que preferem realizar o procedimento presencialmente, haverá plantões do SindilojasRio e do SECRJ, até sexta, dia 6, em suas sedes, no Centro do Rio, nas delegacias de serviços dos sindicatos e, também, nos seguintes shoppings: NorteShopping, West Shopping, Shopping Leblon, Shopping Bangu, ParkJacarepaguá, Shopping Nova América, ParkShopping Campo Grande, Shopping Tijuca, e Rio Sul.

Para tirar dúvidas dos lojistas, o SindilojasRio disponibiliza o telefone (21) 2217-5037 e o WhatsApp (21)98552-1822.