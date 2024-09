Cotação do tomate puxou para baixo o preço da cesta básica no Rio de Janeiro - engin akyurt/Unsplash

Cotação do tomate puxou para baixo o preço da cesta básica no Rio de Janeiro

Publicado 09/09/2024 17:44

O preço da cesta básica caiu 1,5% no Rio de Janeiro, foi o segundo mês consecutivo e o quinto mês esse ano com deflação na capital fluminense. Um novo alívio no bolso das famílias cariocas.

Segundo a consultoria econômica da Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro (Asserj), Future Tank, que analisou o relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), foi observada queda nos preços dos alimentos na capital fluminense nos seguintes produtos: tomate, batata e feijão. Por outro lado, o café apresentou aumento de preços, devido à alta da cotação do produto no mercado internacional de grãos e às oscilações no volume da colheita em consequência das mudanças climáticas.

Assim como em julho, todas as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese registraram deflação em agosto. A cidade do Rio registrou a quarta menor queda nos preços no último mês.

Para o presidente da Asserj, Fábio Queiróz, a nova redução nos preços é alívio no bolso dos cariocas e comprova uma tendência de queda. “Em julho, observamos uma redução de 7% no custo da cesta básica na cidade do Rio. Dessa vez, o mês de agosto apresentou uma queda de 1,5%. Tão importante quanto o tamanho da redução, é a consolidação da tendência de deflação. Isso possibilita que os cariocas encontrem preços mais baixos nos produtos que compõem a cesta básica”, destaca o executivo.

Com a deflação de agosto, o preço da cesta básica na capital carioca recuou para R$ 745,64. Dessa forma, o Rio passou a ter a terceira cesta básica mais cara do país, superada pelas capitais de São Paulo (R$ 786,35) e de Santa Catarina (R$ 756,31). A diferença de preços da cesta básica no Rio para a de Belo Horizonte, a mais barata do Sudeste, foi de R$ 90,30 em agosto.