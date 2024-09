A concessão do auxílio-acidente obedece a regras específicas do INSS - INSS/Divulgação

18/09/2024

O auxílio-acidente do INSS é um benefício concedido ao trabalhador que sofrer algum acidente de qualquer natureza e que, após a consolidação das lesões dele decorrentes, tiver redução definitiva da capacidade de trabalho que habitualmente exercia antes do acidente. Trata-se de um benefício com caráter indenizatório e que não impede o segurado de continuar trabalhando. O valor do benefício é correspondente a 50% do salário do benefício que serviu de base para o cálculo do valor do benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).

Para ter direito ao benefício é necessário ser segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O benefício é devido ao segurado:

- Empregado;

- Empregado doméstico;

- Trabalhador avulso; e

- Segurado especial.

O auxílio-acidente não é devido aos contribuintes individuais ou facultativos. Não há período mínimo de contribuição, ou seja, carência para esse benefício. Devido ao caráter indenizatório, o auxílio-acidente pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários, exceto com aposentadoria, com outro auxílio-acidente ou com auxílio por incapacidade temporária decorrente do mesmo acidente ou da mesma doença. O requerimento pode ser realizado pelo telefone 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS, onde também é possível acompanhar o andamento do processo.